Investigan a familia de adolescente que despertó mientras la velaban en Guatemala

El Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en las que una adolescente de 15 años fue dada por muerta por sus propios familiares, sin haber recibido evaluación en un centro asistencial, y posteriormente despertó durante su velorio en la aldea "El Jocote", en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala.

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, busca determinar cómo se desarrollaron los hechos. El eje central de la indagatoria apunta a la actuación de los familiares, quienes determinaron el supuesto fallecimiento de la menor de edad de manera autónoma, omitiendo la obtención de una certificación médica de defunción y procediendo directamente con los preparativos funerarios.

¿Por qué hubo falta de protocolos médicos en adolescente que despertó en su propio velorio?

De acuerdo con los reportes ministeriales y testimonios recabados, la adolescente, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, presentó dolores intensos por los cuales su padre decidió trasladarla a un centro de salud. Sin embargo, durante el trayecto la familia asumió que había perdido la vida y decidió regresar al domicilio, descartando el ingreso a un hospital.

Horas más tarde, durante el desarrollo del velorio, los asistentes se percataron de que la menor presentaba movimientos dentro del féretro, momento en el cual la sacaron con vida.

Ante la ausencia de un dictamen clínico previo, el caso carece de un registro médico oficial que avale el supuesto deceso y el tiempo transcurrido en estado de inconsciencia.

La intervención de la fiscalía busca esclarecer las responsabilidades legales derivadas de la omisión de protocolos sanitarios y legales obligatorios ante el presunto fallecimiento de una persona.

Las autoridades analizan las acciones de los allegados y buscan establecer con precisión los factores que rodearon la omisión de atención hospitalaria y la posterior inhumación frustrada en la comunidad guatemalteca.

