¿Hay Autos que no circulan el lunes 10 de octubre en CDMX y Edomex?

De lunes a sábado aplica el programa Hoy No circula, para este lunes 10 de octubre los autos que no circulan son los que tienen engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2 en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).

Los autos que no circulan por estas especificaciones es a partir de las 5:00 y hasta a las 22:00 horas del lunes 10 de octubre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Cuál es la multa para los autos que violan el Hoy No Circula?

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula el lunes 10 de octubre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de más de mil pesos.

Municipios de Edomex con Hoy No Circula

Existen 18 municipios del Edomex en donde los autos no circulan por las restricciones de este programa.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario de autos que no circulan

Martes 11 de octubre: engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2

Miércoles 28 de septiembre: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 12 de octubre: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 13 de octubre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.

Verificación en CDMX y Edomex

En octubre los autos que tienen que realizar la verificación vehicular tanto en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6.