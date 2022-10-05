VIDEO: Avalancha en Himalaya deja 10 muertos y 20 desaparecidos

Autoridades de India informaron que una avalancha en el Himalaya dejó al menos 10 personas muertas y más de 20 desaparecidas. Además, la nieve complicaba los esfuerzos de los rescatistas para encontrarlas.

De acuerdo con información oficial, el grupo de alpinistas estaba conformado por 34 alumnos y siete instructores, quienes subieron a unos de los picos del Himalaya. Sin embargo, una avalancha los dejó atrapados.

Los servicios de emergencia lograron rescatar a 14 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos donde recibieron tratamiento, pero el mal clima les complicó la búsqueda del resto del grupo.

"También estamos tratando de identificar un lugar de aterrizaje avanzado que esté más cerca del lugar donde golpeó la avalancha", dijo Vivek Kumar Pandey, oficial de relaciones públicas de la policía fronteriza indo-tibetana, y agregó que las operaciones de rescate continuarán durante unos días más.

El grupo regresaba desde el pico de la montaña Draupadi ka Danda-II, a 5 mil 670 metros, cuando se produjo la avalancha.

Tragedia en #India: 10 muertos y 18 desaparecidos por una #avalancha en el #Himalaya



Ocurrió cerca de la cumbre de la montaña Draupadi ka Danda-II, a unos 4.900 metros de altura. pic.twitter.com/hUjVijgv99 — Mario Moray (@Mario_Moray) October 5, 2022

“El incidente ocurrió a unos cinco mil metros sobre el nivel del mar y el campamento base está a tres mil metros. Nos enteramos ayer que 26 están desaparecidos y se recuperaron cuatro cuerpos. Hoy se encontraron seis cuerpos, aumentando el total. de muertes a 10 y nuestros equipos están trabajando continuamente en ello”, indicó la policía.

Accidentes mortales en el Himalaya y otras montañas

En 2021, al menos ocho personas murieron y 384 fueron rescatadas después de que un glaciar se rompiera y provocara una avalancha en el estado montañoso, conocido por sus caminatas de aventura.

En junio de 2019 se reportó la muerte de ocho alpinista en la montaña del Himalaya, cuando intentaron subir un pico a pesar de no tener el permiso para hacerlo, lo que generó una avalancha que les quitó la vida.

También, la semana pasada fue hallado el cuerpo de la montañista Hilaree Nelson en una montaña de Nepal.