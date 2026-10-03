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Metro CDMX: avance de trenes y retrasos hoy 3 de octubre en vivo

No esperes de último momento, revisa el estado actual del Metro CDMX en tiempo real y planifica tu salida con anticipación.

Avance y cierres en el Metro CDMX hoy sábado 3 de octubre
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 3 de octubre?| Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo

Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro CDMX este sábado 3 de octubre, para que puedas anticiparte ante posibles cierres o retrasos.

Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy sábado 3 de octubre

Usuarios reportan avance lento en Línea 7

El Metro CDMX informa que se agiliza la circulación de trenes por un desperfecto en una de las unidades.

Permanece cerrada estación de la Línea 2

El Metro CDMX informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 seguirá cerrada hasta nuevo aviso.

Las alternativas son: estación Pino Suárez y Allende de la Líena 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de la Línea 2 y Línea 8.

Usuarios reportan avance lento en Línea A

El Metro CDMX informa que se agiliza la circulación y salida de trenes.

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