Metro CDMX: avance de trenes y retrasos hoy 3 de octubre en vivo
No esperes de último momento, revisa el estado actual del Metro CDMX en tiempo real y planifica tu salida con anticipación.
Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro CDMX este sábado 3 de octubre, para que puedas anticiparte ante posibles cierres o retrasos.
Que no se te haga tarde: Conoce el avance del Metro CDMX hoy sábado 3 de octubre
Usuarios reportan avance lento en Línea 7
El Metro CDMX informa que se agiliza la circulación de trenes por un desperfecto en una de las unidades.
Buen día Eli. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2026
Permanece cerrada estación de la Línea 2
El Metro CDMX informa que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 seguirá cerrada hasta nuevo aviso.
Las alternativas son: estación Pino Suárez y Allende de la Líena 2, San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de la Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2026
Usuarios reportan avance lento en Línea A
El Metro CDMX informa que se agiliza la circulación y salida de trenes.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea A. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 3, 2026