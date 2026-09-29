Metro CDMX hoy martes 29 de septiembre: se reportan avances lentos en la Línea B y 12
Que no se te haga tarde, consulta aquí en Azteca Noticias el avance del metro en vivo y toma previsiones antes de salir de casa
Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro en este martes 29 de septiembre, para que puedas anticiparte a posibles cierres o retrasos.
Metro CDMX hoy martes 29 de septiembre: conoce el avance y retraso de trenes
Reportan avance lento en Línea 7
Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 7 dirección Barranca del Muerto.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 7. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026
Se reportan retrasos en la Línea B
Usuarios reportan que no han pasado trenes en ambas direcciones de la Línea B, así como andenes llenos.
Buen día. Al momento la Línea B no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026
Usuarios reportan retrasos en Línea 12
Usuario reportan avance lento de hasta 10 minutos en la Línea 12.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 12. Permite el libre cierre de puertas y usa la palanca solo en caso de alguna emergencia. Gracias por tu paciencia y por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2026