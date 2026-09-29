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Metro CDMX hoy martes 29 de septiembre: se reportan avances lentos en la Línea B y 12

Que no se te haga tarde, consulta aquí en Azteca Noticias el avance del metro en vivo y toma previsiones antes de salir de casa

Cobertura en vivo del Metro CDMX hoy 29 de septiembre
¿Qué pasa hoy en el Metro CDMX?| Metro CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

Azteca Noticias te brinda una cobertura EN VIVO del progreso de los trenes del Metro en este martes 29 de septiembre, para que puedas anticiparte a posibles cierres o retrasos.

Metro CDMX hoy martes 29 de septiembre: conoce el avance y retraso de trenes

Reportan avance lento en Línea 7

Reportan retrasos de hasta 10 minutos en la Línea 7 dirección Barranca del Muerto.

Se reportan retrasos en la Línea B

Usuarios reportan que no han pasado trenes en ambas direcciones de la Línea B, así como andenes llenos.

Usuarios reportan retrasos en Línea 12

Usuario reportan avance lento de hasta 10 minutos en la Línea 12.