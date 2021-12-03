Avión se sale de la pista de aterrizaje por nevada en Letonia

Un avión de la aerolínea Airbaltic se salió de la pista durante el aterrizaje en el aeropuerto de Riga, la capital de Letonia, debido a la fuerte nevada que cayó en el país este 3 de diciembre.

De acuerdo con la aerolínea, el avión que salió de Estocolmo se descarriló en la pista de aterrizaje de Letonia debido a la poca visibilidad provocada por una nevada. También subrayó que ninguno de los 44 pasajeros que viajaban en el avión resultó lesionado.

Tras el incidente, el aeropuerto de Letonia informó que se cerró la pista de despegues y aterrizajes debido al riesgo que representaban las condiciones climatológicas después de la nevada.

Neaizmirstama nedēļa: atgriežoties Rīgā, Stokholmas lidmašīna noslīdēja no skrejceļa. Paldies @airBaltic apkalpei, lidostai, ugunsdzēsējiem un NMPD par ātru rīcību, mieru un profesionalitāti! Cik saprotu, tad nekas nopietns nevienam nav atgadījies pic.twitter.com/sbuY9tKnOg — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 3, 2021

“Debido al incidente, se cerró la pista de despegues y aterrizajes en el aeropuerto. Las autoridades del aeropuerto y representantes de las compañías trabajan en el lugar”.

Ministro agradece apoyo por el avión que aterrizó en Letonia

Edgar Rinkevics, ministro de Relaciones Exteriores de Letonia, aprovechó sus redes sociales para agradecer al equipo de rescate.

A través de su perfil de Twitter, el ministro compartió algunas fotografías del incidente y agradeció al equipo de bomberos que ayudaron a los involucrados en el accidente en el aeropuerto de Letonia este viernes.

“Una semana inolvidable: de regreso a Riga, un avión de Estocolmo aterrizó en la pista. Gracias tripulación, aeropuerto, bomberos y NMD por una acción rápida, paz y profesionalismo. Por lo que tengo entendido no le pasó nada grave a nadie”.

Por su parte, Aivis Vincevs, representante de la Agencia de Aviación Civil (CAA), dijo que la agencia ya investiga lo que sucedió con el avión que salió de la pista de aterrizaje.

Además de las fotos compartidas por el Ministro, en redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el avión va a aterrizar y a unos trabajadores quitando la nieve de la pista de aterrizaje.

