Arrestan a 12 que huyeron tras un aterrizaje de emergencia en Mallorca

Una jueza de Palma dictaminó el lunes 8 de noviembre que 12 personas que habían sido detenidas luego de un aterrizaje por una emergencia médica en la isla española de Mallorca permanecerán bajo custodia sin fianza bajo cargos preliminares de sedición y coacción.

Dos de ellos también fueron acusados de favorecer la inmigración ilegal, dijo el máximo tribunal de las Islas Baleares en un comunicado.

La juez de Palma de Mallorca ordenó su encarcelamiento en espera de juicio tres días para el grupo de pasajeros, quienes huyeron del avión hacia la pista del aeropuerto de la ciudad, provocando su cierre durante más de tres horas.

Las autoridades buscan a otras 12 personas que huyeron del avión.

El vuelo de Air Arabia Maroc de Casablanca a Estambul realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma de Mallorca el viernes por la noche después de los informes de un pasajero enfermo, dijo la policía.

Entre los 12 detenidos figuraba el pasajero enfermo, que fue trasladado al hospital con un acompañante. El compañero luego intentó huir del hospital y también fue arrestado.

El pasajero que provocó el aterrizaje de emergencia al decir que estaba sufriendo una crisis diabética fue dado de alta del hospital después de que el personal determinara que no estaba enfermo.

Había sido arrestado en España en 2020 por herir a las autoridades y resistirse a las órdenes, informó el periódico El País.

Las autoridades están investigando si el incidente fue el resultado del plan de un grupo de Facebook para ingresar ilegalmente a España, según el periódico.

Alguno de los detenidos en Palma de Mallorca estaban en el grupo de Facebook donde se orquestó hace parar el avión en España https://t.co/FvnCgrjF3t pic.twitter.com/BAFuV30khp — Europa Press (@europapress) November 8, 2021

¿Cómo escaparon tras el aterrizaje de emergencia?

Las 24 personas implicadas en este suceso escaparon el pasado viernes de un avión de Air Arabia procedente de Casablanca con destino Estambul. Uno de ellos manifestó que estaba sufriendo “una crisis diabética” cuando la aeronave estaba sobre el Mediterráneo. La tripulación avisó al capitán de la emergencia médica por lo que aterrizaron de emergencia en Son Sant Joan, en Palma de Mallorca.

Una ambulancia acudió al lugar, momento que fue aprovechado por un grupo para abandonar el avión y deambular por la zona de pistas y las instalaciones aeroportuarias hasta saltar la valla que rodea el aeródromo y salir del recinto. El resto de los pasajeros permaneció dentro del avión.