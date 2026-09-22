Avión F16 se estrella en base aérea estadounidense al oeste de Alemania; el piloto salió herido: VIDEO

Un avión de combate F-16 con destino a la base aérea de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, sufrió un accidente este 22 de septiembre. El ejército estadounidense confirmó que el piloto logró eyectarse a tiempo, pero sufrió lesiones durante el aterrizaje

Informes apuntan que dos de los aviones permanecían en la zona de entrenamiento, mientras que los otros dos regresaban a la base aérea de Spangdahlem.

Se cree que uno de estos dos aviones se estrelló durante la aproximación, según el comunicado, que añade que los F-16 restantes habían aterrizado en la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ramstein, Alemania.

Un hecho que dejó impactados a locales y curiosos

La alcaldesa local, Birthe Thomsen, estaba paseando en bicicleta entre Beilingen y Speicher cuando vio un avión a reacción en el cielo que perdía altitud rápidamente.

"Lo vi descender rápidamente, seguido de una gran columna de humo negro", declaró. Acto seguido, Thomsen llamó a los servicios de emergencia.

Las imágenes compartidas en las redes sociales también mostraban humo elevándose desde el lugar donde se produjo el accidente, cerca de la carretera B50 entre Binsfeld y Spangdahlem.

Spangdahlem airport F16 crash pic.twitter.com/LonvdfgkUv — Ewout Bajema (@eabajema) September 22, 2026

¿Dónde se encuentra esta base militar?

La 52ª agrupación de cazas de Spangdahlem está integrada por aproximadamente 5 mil efectivos militares y civiles, distribuidos en nueve unidades geográficamente separadas y 13 instalaciones ubicadas en cinco países diferentes.

Los cinco grupos que componen el ala son responsables de las operaciones, el mantenimiento, el apoyo a las misiones, las operaciones médicas y el mantenimiento de municiones.

Según las últimas cifras reportados en la página oficial Spangdahlem, esta base cuenta con unos 5.000 empleados militares y civiles, además de sus familiares. La base aérea estadounidense también emplea entre 700 y 800 alemanes.

Cabe resaltar que la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene presencia en Spangdahlem desde mediados de la década de 1950. Junto con Ramstein, cerca de Kaiserslautern, en el suroeste de Alemania,

Esta Base Aérea de Spangdahlem está considerada cómo uno de los aeródromos más importantes para el ejército estadunidense en la región.