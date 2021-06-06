Avión de Kamala Harris sufre problema técnico y regresa a base aérea

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que regresar a la base aérea de Andrews, Maryland, debido a que su avión presentó problemas técnicos después de despegar.

Symone Sanders, portavoz de la mandataria, informó que debido a esta falla, la aeronave regresó a la Base Conjunta Andrews para que Harris se cambiara de avión y pudiera continuar con su viaje hacia Guatemala.

“Fueron problemas técnicos. No hay mayores preocupaciones de seguridad y podremos aterrizar de manera segura”, añadió Sanders.

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Según medios internacionales, este incidente provocó un retraso de hora y media; sin embargo, no está en riesgo la visita de Kamala Harris a Guatemala, su primer viaje al extranjero desde que asumió la vicepresidencia de Estados Unidos.

Después de regresar a la base aérea, la segunda al mando de la Casa Blanca hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y dijo que estaba bien, segundos después abordó un avión Air Force Two, para continuar con sus planes de visita al extranjero.

#MinutoAMinuto #Ahora | La @VP ha emprendido nuevamente su viaje a #Guatemala. Con una hora y media de atraso, la segunda al mando de #EEUU abordó un segundo avión #AirForceTwo, debido a que la primera aernonave presentó problemas técnicos. pic.twitter.com/TGaYXLW9Pk — Daniel Collín (@danielcollin01) June 6, 2021

Kamala Harris llegará a México el martes 8 de junio

La vicepresidenta de Estados Unidos llegará a nuestro país el martes 8 de junio y se reunirá en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Después de esta reunión, se realizará un encuentro de las delegaciones de ambos países, antes de que Kamala Harris regrese a Estados Unidos, alrededor de las seis de la tarde.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que durante esta visita se tratarán temas sobre migración y el crecimiento de la inversión en la frontera sur de México, con Guatemala, Honduras y El Salvador.

“La parte medular de la agenda que tenemos acordada es: reunión aquí en Palacio Nacional, de la vicepresidenta y su comitiva. Primero tendrá un diálogo con el presidente de la república y después tendremos una reunión de una hora y cuarto de ambas delegaciones”, precisó Ebrard.

Durante su estancia en Guatemala, Kamala Harris abordará temas relacionados con la migración irregular y la creación de condiciones económicas para que los ciudadanos de este país eviten huir hacia Estados Unidos.

“El objetivo de la gira es profundizar nuestra alianza estratégica y relación bilateral, tanto con el gobierno guatemalteco como el mexicano, para avanzar en una estrategia integral que encare las causas de la migración”, aseguró Symone Sanders.

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