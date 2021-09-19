Tripulación de SpaceX regresa a la Tierra tras 3 días en el espacio

La tripulación Inspiration4 aterrizó ayer en el Atlántico frente a las costas de Florida, en Estados Unidos, luego de tres días de orbitar en el espacio, en el que se convirtió en el primer vuelo de SpaceX integrado por civiles al no llevar a ningún astronauta.

SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, fue la encargada de mandar la tripulación durante los tres días al espacio con el propósito de democratizar los viajes espaciales, así como una serie de logros que difundieron en un comunicado.

De acuerdo con SpaceX, no solo se trató de la primera tripulación civil en viajar al espacio, ya que también viajó la primera mujer de raza negra como piloto de la nave, el norteamericano más joven y el primer humano con una prótesis en ir al espacio.

A las 19:00 horas, la nave espacial Crew Dragon en el océano Atlántico, frente al Centro Espacial Kennedy, regresó al planeta por lo que personal de SpaceX acudió al rescate de las dos mujeres y los dos hombres a bordo.

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La tripulación Inspiration4 voló libremente a bordo de su cápsula de 3.9 metros de ancho a una altitud de aproximadamente 563 kilómetros, una altura mayor a la que cualquier humano ha volado en décadas.

¿Quiénes son los tripulantes del vuelo de SpaceX?

La tripulación de Inspiration4 que viajó al espacio se encuentra conformada por cuatro civiles, dos hombres y dos mujeres, entre los que está el multimillonario Jared Isaacman, quien compró los boletos para el resto de los integrantes.

Hayley Arceneaux, la persona más joven en ir al espacio orbital, consiguió el boleto gracias que Isaacman se lo obsequió tras haber superado el cáncer de huesos; trabaja como médico en pacientes con linfoma y leucemia en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Memphis.

Mientras que Sian Proctor y Chris Sembroski consiguieron su boleto a través de un sorteo.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021