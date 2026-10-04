Localizan restos de avión médico desaparecido durante vuelo en Estados Unidos; buscan a 6 personas

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene una búsqueda activa frente a la isla de Nantucket para localizar a seis personas que viajaban en un avión de transporte médico desaparecido durante un vuelo de Bermudas a Boston. Los equipos de rescate encontraron un campo de restos relacionado con la aeronave, pero todavía no han localizado a sus ocupantes.

El comandante del Distrito Noreste de la Guardia Costera, contralmirante Matthew Lake, informó que la operación comenzó aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del sábado, cuando la Administración Federal de Aviación notificó que había perdido contacto con el Gulfstream G100, con matrícula C-GRJP.

¿Quiénes son los pasajeros a bordo del avión desaparecido?

A bordo viajaban cuatro ciudadanos canadienses y dos ciudadanos de Bermudas. La aeronave realizaba un traslado médico entre ambos territorios cuando desapareció sobre el océano Atlántico.

The US Coast Guard is continuing to search for a missing G100 C-GRJP, which lost contact en route to Boston. https://t.co/Yv3BmlmJco pic.twitter.com/TYXdccMR9y — Flightradar24 (@flightradar24) October 3, 2026

La Guardia Costera amplía el operativo de búsqueda en el Atlántico

Lake explicó que las tripulaciones localizaron restos que posteriormente confirmaron como parte del avión desaparecido. Sin embargo, la búsqueda continúa.

“Los restos que hemos recuperado están bajo resguardo y se conservarán para futuras labores de investigación”, explicó. Añadió que especialistas determinarán posteriormente qué piezas fueron localizadas.

Hallazgo de restos e investigación de la caja negra

Lake también indicó que, hasta ese momento, los equipos no habían encontrado la caja negra del avión. Precisó que la cantidad de restos y las características del incidente complican esa tarea.

“Como parte de cualquier esfuerzo posterior, naturalmente habría acciones para intentar encontrar la caja negra. En este momento no hay indicios de que hayamos encontrado una”, afirmó.

Aún no determinan la causa de la desaparición del avión

El contralmirante evitó especular sobre las causas del incidente. Ante una pregunta sobre posibles problemas eléctricos o la influencia del clima, señaló que la investigación deberá establecer qué ocurrió.

“No quiero especular sobre qué provocó que la aeronave tuviera este incidente. Eso corresponderá a las labores de investigación posteriores”, declaró.

El capitán John McTamney, también de la Guardia Costera, dijo que las condiciones meteorológicas no representaron un obstáculo importante para las labores de rescate. Explicó que los vientos alcanzaban entre 15 y 20 nudos, mientras que el oleaje era de aproximadamente un metro.

Reacción del Gobierno de Canadá ante la desaparición de la aeronave

La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, expresó su preocupación por la desaparición del avión y confirmó que funcionarios consulares mantienen contacto con las autoridades involucradas.

Deeply concerned by the disappearance of a Latitude Air Ambulance aircraft travelling from Bermuda to Boston, with Canadians among those on board.



Global Affairs Canada consular officials are in contact with the relevant authorities as search and rescue efforts continue.



My… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 4, 2026

“Funcionarios consulares de Asuntos Globales de Canadá están en contacto con las autoridades correspondientes mientras continúan las labores de búsqueda y rescate”, escribió en X.