VIDEO: Avioneta hace aterrizaje forzoso sobre puente en Nueva Jersey

Una avioneta realizó un aterrizaje forzoso sobre un puente en la costa de Nueva Jersey, en Estados Unidos, luego de presentar problemas en el motor, de acuerdo con un informe de la policía local.

De acuerdo con medios locales, la avioneta era piloteada por un joven de 18 años de edad, identificado como Landon Lucas, quien volaba para Paramount Air Service y llevaba una pancarta cerca del parque de diversiones Steel Pier, en Atlantic City, Nueva Jersey.

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El aterrizaje forzoso de la avioneta ocurrió cerca de las 12:38 horas de este lunes 19 de julio en el puente de la calle 9, que conecta con dos vialidades más ubicadas en el condado de Cape May, Nueva Jersey.

“Regresaba a mi casa, de repente, vi un avión que bajaba cada vez más y lo podía escuchar”, dijo un testigo a un medio local.

El joven de 18 años realizó el aterrizaje forzoso sin presentar lesiones, y sin dejar daños en la avioneta ni a ningún conductor de la vialidad y tampoco dañó la estructura del puente, de acuerdo con el reporte de las autoridades de Nueva Jersey.

#BREAKING: Small plane makes emergency landing on bridge in Ocean City, New Jerseyhttps://t.co/JCUFdsVoor pic.twitter.com/hr2VzwgMh4 — Brandon Longo (@brandonlongo) July 19, 2021

Avioneta intentaba regresar al aeropuerto en Nueva Jersey

Las autoridades de Nueva Jersey informaron que una vez que la avioneta comenzó a presentar fallas en el motor, el joven piloto intentó regresar al Aeropuerto Municipal de Ocean City. Sin embargo, no alcanzó su objetivo y cuando vio un huevo en el tráfico de la vialidad, decidió realizar el aterrizaje forzoso.

Los reportes agregaron que las autoridades permanecieron en el lugar hasta las 16:00 horas y pidieron retirar las alas de la avioneta para comenzar a remolcarla. También informaron que la investigación sigue en curso.

Tras el aterrizaje forzoso de la avioneta, la vialidad en Nueva Jersey resultó afectada, por lo que se registró tránsito pesado en la zona hasta que fue retirada. En imágenes que circulan en las redes sociales se observa que algunos automovilistas redujeron la velocidad al pasar por la zona del incidente para grabar con su teléfono celular.

Officials say no injuries were reported after the 18-year-old pilot of a small plane had to make an emergency landing on a bridge in Ocean City, New Jersey. https://t.co/fhomIytfZy pic.twitter.com/AGWpDU4ilS — ABC News (@ABC) July 20, 2021

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