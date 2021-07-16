Avión hace aterrizaje de emergencia en Siberia; pasajeros sobreviven

Las 19 personas que iban a bordo de un avión de pasajeros ruso Antonov An-28, que desapareció de los radares en Siberia, sobrevivieron después de que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia, informó el Ministerio de Emergencias de Rusia.

El avión, operado por SiLA, una pequeña aerolínea que ofrece vuelos regionales en Siberia, desapareció este viernes mientras volaba desde la ciudad de Kedrovy a la de Tomsk.

Te puede interesar: VIDEO: Obreros esquivan caída de grúa de 68 toneladas en Alemania

Según Reuters, la nave fue localizada después de que se enviaran helicópteros para buscarla. El ministerio dijo que las 19 personas a bordo habían sobrevivido y estaban siendo evacuadas.

El aparato fue visto desde el aire durante las tareas de búsqueda y también los sobrevivientes pudieron ser localizados por los rescatistas, dijo a medios locales el Centro de Búsqueda y Rescate de Siberia.

Se encontró el avión. La aeronave de rescate informa que las personas están vivas. Se desconoce qué tan saludables están y en qué condición.

Una falla en el motor, posible causa del aterrizaje de emergencia en Siberia

Los funcionarios del Ministerio de Emergencias detallaron que entre los pasajeros del avión había cuatro niños y que la tripulación del vuelo no reportó problemas antes de la desaparición de la aeronave; sin embargo, se activó la baliza de emergencia, señal de que debió realizar un aterrizaje forzoso.

Según datos preliminares, la caída habría sido consecuencia de una falla en el motor del An-28, pero los pilotos, Faruj Jasánov y Anatoli Prytkov, lograron aterrizar el aparato en un bosque.

“No se sabe cuántos son ni en qué condiciones se encuentran. Según los datos preliminares, se ha establecido un cuadrante de búsqueda en el distrito de Bakchar, desde donde provienen las señales del rastreador”, confirmaron las autoridades del ministerio antes de encontrar el aparato.

El avión que hizo el aterrizaje de emergencia en Siberia es un modelo de turbohélice, diseñado en la época soviética y utilizado para vuelos de corto alcance.

El incidente se produce menos de dos semanas después de que un avión similar, un Antonov An-26, se estrelló contra un acantilado en condiciones de escasa visibilidad en la remota península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, en un hecho en el que los 28 pasajeros murieron.

Las normas de seguridad de la aviación rusa han mejorado en los últimos años, pero los accidentes, especialmente los de aviones envejecidos en regiones lejanas, no son infrecuentes, añadió Reuters.

Te puede interesar: Aerolínea alemana adoptará “saludo neutro” por inclusión

