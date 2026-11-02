Avioneta se desploma en Hidalgo; hay dos personas fallecidas

El desplome de una avioneta dejó un saldo de dos personas fallecidas en Hidalgo. El incidente sucedió la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026 en la colonia Venta Prieta, en Pachuca, cerca de la décimo octava (18.ª) Zona Militar.

El avión ligero tenía la matrícula XB-AZG, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo.

Hasta el momento no hay detalles de la causa del desplome de la aeronave ni sobre las identidades de ambas víctimas. La zona fue acordonada y elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en llegar para controlar las llamas.