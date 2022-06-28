VIDEO: Reportan avistamientos de supuestos OVNIS en San Diego, EU

En el cielo de San Diego, California, Estados Unidos (EU), aparecieron extrañas luces que llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, quienes compartieron imágenes de los avistamientos de supuestos OVNIS.

Los avistamientos ocurrieron la noche de este lunes 27 de junio, cuando los internautas se percataron de cinco luces en el cielo nocturno, las cuales emitían un destelló de naranja a rojizo, según los comentarios en Twitter.

En otro video se aprecian dos Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), pero después de unos segundos aparece una tercera luz y todas parecen quedar inmóviles sobre San Diego.

Una usuaria de Twitter, identificada como Jodi Kodesh, compartió otro video en el que se observan cinco luces, hasta que una de ellas desaparece rápidamente, lo que sorprendió a la joven que hizo la grabación.

“¡Avistamientos de OVNIS! ¿Estás viendo estos extraños orbes sobre el océano en San Diego? Los espectadores de varias ciudades están viendo los misteriosos objetos flotantes, en diferentes formaciones”, escribió Kodesh.

UFO Sightings! Are you seeing these strange orbs out over the ocean in San Diego? Viewers from several cities are seeing the mysterious floating objects, in varying formations. Here are two videos that were shot from Alpine, looking SW. Credit: Shelly Wheelington. #ufo #sandiego pic.twitter.com/wB0nTHYwq5 — Jodi Kodesh (@JodiKodesh) June 28, 2022

Los supuestos OVNIS también se observaron en Tijuana, Baja California, y tal como se captó en las grabaciones de San Diego, en el cielo había luces que aparecían y desaparecían conforme transcurrían los segundos.

🇲🇽MEXICO #UFO #OVNI



🛸En #Tijuana noche del 27 de Junio 2022 alrededor de las 11pm Fueron apareciendo en el cielo -No es la primera vez que sucede pic.twitter.com/Ed0MgLxAMz — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) June 28, 2022

Los usuarios de redes sociales compartieron el avistamiento hecho en playas de Tijuana, los objetos desconocidos llamaron su atención por el color y por la manera en que parecían “apagarse” en el cielo nocturno.

Atención en el Pacífico, reportan avistamientos en el cielo de objetos desconocidos esta noche, desde Tijuana a California EU. https://t.co/Vu3eN69ZKp — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) June 28, 2022

Hasta el momento se desconoce exactamente qué son las luces y cómo aparecieron; sin embargo, los internautas señalaron que podría tratarse de OVNIS.

¿Qué son los OVNIS y por qué ocurre su avistamiento?

Los OVNIS son Objetos Voladores No Identificados, que en ocasiones se consideran como “una nave espacial de procedencia extraterrestre”, según el Diccionario de la Real Academia Española.

En mayo de este año, el Congreso de EU realizó la primera audiencia sobre OVNIS, en ella reconoció que en los últimos 20 años ha crecido el número de reportes de objetos no identificados, por lo que se consideran “una amenaza potencial para la seguridad nacional”.

Por su parte, la Agencia Nacional de Inteligencia de EU publicó, en junio del año pasado, un informe sobre OVNIS en el que concluyó que hasta ahora, no hay una respuesta para explicar los inusuales avistamientos registrados entre noviembre de 2004 y marzo de 2021.

“La mayoría de los reportes describieron que fenómenos aéreos no identificados interrumpieron entrenamientos o actividades militares que ya habían sido planeadas”, resaltó la Agencia.

📌The #US_Department of Defense has officially announced the presence of #UFOs and their sightings.

Earlier, the #British_Ministry of Defense confirmed the existence of UFOs in classified documents and research. pic.twitter.com/4Iql1zoZsD — t.me/BordSystemAlfaNews فالو / صبر= با افتخار بک (@BordSystemIAlfa) May 3, 2020

Además, confirmó que en todos los casos falta información suficiente para atribuir los avistamientos a explicaciones específicas y no hay indicios claros de que exista una explicación no terrestre.

El documento sugirió que algunos OVNIS podrían ser objetos de otros países, como China o Rusia, e incluso fenómenos atmosféricos naturales, como cristales de hielo detectados por los sistemas de radar.

