Instagram exigirá a usuarios fecha de nacimiento real

Instagram dio a conocer que los usuarios de la plataforma deberán proporcionar y verificar su fecha de nacimiento para seguir utilizando la aplicación, informó la empresa a travpes de un comunicado.

Estos cambios tienen la finalidad de proporcionar herramientas de seguridad a los usuarios menores de edad para impedir que puedan recibir mensajes privados de personas que no sigan, así como brindar el contenido publicitario adecuado.

Instagram recientemente señaló que a los menores de 16 años se les asignará una cuenta privada cuando se unan a la plataforma, como un esfuerzo por crear funciones de seguridad.

Los usuarios que no acepten los nuevos términos de la aplicación no podrán hacer uso de la aplicación, por lo que Instagram invita a las personas que no han compartido su fecha de nacimiento verificar su edad.

¿Cuándo se realizan estas modificaciones en Instagram?

La red social no mencionó cuándo comenzará a exigir estas modificaciones, pero señaló que se podrá hacer este cambio cuando el usuario entre a la plataforma, en donde aparecerá la notificación para verificar la fecha de cumpleaños.

Otra forma de editar la fecha de nacimiento será cuando el contenido que aparezca en la cuenta se trate de material sensible, por lo que los usuarios deberán aceptar y verificar el nuevo requisito de la plataforma.

Instagram señaló que algunos usuarios pondrán una fecha falsa para poder ingresar, por lo que los ingenieros de la aplicación se encuentran creando una nueva tecnología con inteligencia artificial para descubrir la edad real de las personas.

De acuerdo con el comunicado, esta se basaría en encontrar frases en comentarios o el chat privado con felicitaciones de cumpleaños para así verificar si coinciden o no con la edad con la que se registró el usuario en la red social.