El mayor yacimiento de litio en América Latina está en Sonora, pero sigue enterrado gracias a la 4T: VIDEO

En 2017, parecía que la vida de un pequeño pueblo enclavado en la sierra de Sonora cambiaría para siempre, cuando se descubrió el mayor yacimiento de litio en América Latina, pero la esperanza que hacía décadas no se sentía en Bacadéhuachi murió con una decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nosotros invertimos nuestros ahorros ahí, hicimos un hotel, otras personas arreglaron algunas casas, las modificaron para oficinas”, declaró Oscar, exhabitante de Bacadéhuachi que hoy radica en Arizona, Estados Unidos.

Se fue, como muchos otros, porque en 2023 todo se detuvo, cuando AMLO nacionalizó el litio, prohibiendo su explotación a cualquier empresa privada. Los trabajos de exploración —incluyendo los de una compañía china que ya operaba en la zona— fueron suspendidos abruptamente.