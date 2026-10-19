Alerta vial en CDMX: Enorme socavón afecta calles de la GAM; lleva más de 15 días sin reparar | EN VIVO
La Ciudad de México inicia la mañana con un enorme socavón que afecta las calles de la GAM; vecinos piden a las autoridades resolver el problema.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 18 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este lunes
Accidente deja dos personas heridas en calles de La Magdalena Contreras
Se reportó un accidente de transporte público sobre la avenida Luis Cabrera en dirección a Periférico sur, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.
Dos personas resultaron lesionadas después de caer de la puerta trasera del camión de transporte público en una curva.
Continúa laborando los servicios de emergencia en el lugar, la circulación también se ve afectada en la zona del accidente.
Tráiler derriba enorme árbol en calles de la Agrícola Oriental
En las primeras horas de este 19 de octubre 2026 un tráiler se impactó contra un árbol en el camellón central, provocando su derribo en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco.
Al lugar acudieron elementos de bomberos para realizar los trabajos correspondientes. Para retirar el árbol los bomberos seccionaron el enorme arbusto para poder eliminar los riesgos.
¿Qué se sabe del accidente en Iztacalco, CDMX?
Hasta el momento se desconoce cómo es que la pesada unidad se impactó contra el árbol. No se sabe nada sobre la identidad del conductor del tráiler.
Acudimos a la colonia Agrícola Oriental, en @IztacalcoAl, para atender un choque en el que un tráiler impactó contra un árbol ubicado en el camellón central y provocó su derribo. Procedimos a seccionar y retirar el árbol para eliminar riesgos. #ServicioConcluido @JefeVulcanoCova https://t.co/cBxhhUi8x4— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 19, 2026
Socavón lleva afectando las calles por más de 15 días
Un enorme socavón afecta la circulación en el cruce de las calles Estado de Zacatecas y Puebla, de la colonia Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México.
Al parecer esta situación lleva afectando a los automovilistas, ciclistas y otros ciudadanos alrededor de 15 días.
El hundimiento de aproximadamente un diámetro de un metro se encuentra en medio de la vialidad y representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones, por lo que la zona fue acordonada con cinta de precaución y objetos colocados de manera provisional para advertir a quienes transitan por el lugar.
Se recomienda a los conductores disminuir la velocidad, extremar precauciones y evitar acercarse al área afectada.