“No tenemos ni sanitarios”: El “bachillerato digital” que no tiene ni computadoras en Puebla

Lo que se supone que es el Bachillerato Digital número 281 en Santa María Xonacatepec, en el estado de Puebla, no tiene ni baños ni mucho menos computadoras, los pocos recursos con los que cuenta se han obtenido gracias al apoyo de los padres de familia.

Sin luz ni computadoras: las carencias del Bachillerato Digital 281 en Puebla

Paco, uno de los estudiantes de 17 años de dicho plantel, narró a Azteca Noticias que su escuela debería contar con clases sobre inteligencia artificial, pero no tienen computadoras ni energía eléctrica.

Estudiantes de Puebla denuncian abandono e instalaciones improvisadas

El Bachillerato Digital fue fundado en el año 2016, pero a 10 años de distancia está en “condiciones pésimas”. No tenemos agua, no tenemos aulas dignas, no tenemos drenaje, no tenemos ni sanitarios. Realmente no tenemos ni lo más básico”, añadió Paco.

Debido a ello, los salones improvisados se inundan en época de lluvias, afirmó Marlon, otro estudiante del plantel.

El régimen de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, no les ha dado respuesta a estas condiciones. El comité administrador prometió que construiría tres salones, pero posteriormente lo rechazó porque no tenía escrituras de los terrenos, aseguró Ángel Pérez, director del Bachillerato Digital.