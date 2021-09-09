Baekgu, el primer perro de rescate honorario en Corea del Sur

Baekgu se convirtió en el primer perro de rescate honorario de Corea del Sur, después de salvar a su dueña de morir por hipotermia, cuando ambos se perdieron en un campo de arroz y las bajas temperaturas los pusieron en riesgo.

La dueña de este perrito es una mujer de 90 años, habitante del condado de Hongseong, que desapareció el pasado 25 de agosto, luego de salir de de su casa en compañía de la mascota.

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Gracias a las cámaras de seguridad de una granja, la policía descubrió que la mujer, identificada como Kim, salió del pueblo y desde ese momento no se tuvo conocimiento de su paradero.

Baekgu y su dueña fueron buscados por la policía y los bomberos, además de algunos voluntarios que rastrearon la zona por más de 40 horas, hasta que los ubicaron en medio de un campo de arroz.

Según medios internacionales, Kim se cayó en una zona húmeda donde los cultivos de arroz la cubrían por completo y la temperatura era baja, pero Baekgu tuvo una actuación fundamental para que la mujer sobreviviera.

Durante todo el tiempo que la mujer estuvo en el campo de arroz, Baekgu se quedó a su lado, ayudándola a mantener su temperatura corporal para que no muriera de hipotermia.

Las autoridades reconocieron que gracias al perrito, Kim pudo ser rescatada, pues al enviar un dron térmico a la zona donde estaban ocultos, el aparato detectó la huella térmica del can y rápidamente acudieron a salvarlos.

De mascota a perro de rescate honorario, el primero en Corea del Sur

Después de que el can y su dueña estuvieron fuera de peligro, la Agencia Nacional de Bomberos de Corea del Sur nombró a Baekgu como el primer perro de rescate honorario de ese país, por su gran lealtad y labor.

Como parte del nombramiento, al perrito le colocaron una guirnalda floral alrededor del cuello, ante la mirada de algunos asistentes, entre los que se encontraba Yang Seung-jo, gobernador de la provincia de Hongseong.

Baekgu, who helped save a missing grandma by keeping her warm after she fell unconscious in a field for 2 days, has become Korea's 1st honorary rescue dog. Ceremony was on Monday.



National Fire Agency introduced regulation last year allowing rescue dogs to receive honorary title pic.twitter.com/JXyBOdBYJj — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 9, 2021

“En un momento difícil debido a la pandemia de Covid-19, Baekgu hizo un milagro increíble y conmovió a todos”, declaró Seung-jo después del nombramiento del perro de rescate honorario.

En tanto, Shim Geum-sun, hija de Kim, explicó que la familia adoptó a Baekgu hace tres años; sin embargo, el perrito desde el primer momento tuvo más cercanía con la mujer de 90 años, a quien salvó de morir en un acto heroico.

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