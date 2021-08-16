VIDEO: Perrito ayuda a su humana a salvar a mujeres atrapadas en auto

Un perrito ayudó a su humana a rescatar a dos mujeres que se quedaron atrapadas en su auto debido a una inundación en la localidad de Glasgow, Escocia, quedando todo captado en video.

En el video se puede ver al pequeño perro de raza Scots Pooch empujar junto con su dueña un auto color negro que se quedó atrapado en la calle de Harland, en donde viajaban dos mujeres mayores.

Lori Gillies, la humana del perrito identificado como ‘Puck’, salió con su mejor amigo de paseo cuando presenciaron que el auto estaba estancado, por lo que ayudaron a las pasajeras empujando el vehículo hacia un lugar con menos agua, según declaró a un medio local.

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“Salimos a nuestro paseo y había un auto estancado en el agua. En el estaban dos mujeres y bajé a darles una mano”, dijo la dueña del perrito.

La mujer declaró que el perrito nadó junto con ella hasta donde se encontraban las mujeres y al momento de empezar a mover el auto, sacó su celular para grabar a su mascota, quien comenzó a empujar también.

En las imágenes se puede ver a ‘Puck’ colocar sus pequeñas patitas en el auto para rescatar a las mujeres, quienes finalmente logran salir de la inundación.

Recompensan a perrito

Lori Gillies declaró al medio local que esa noche su perrito recibió una gran cena por su valentía y por portarse como un héroe al ayudar a las personas que se encontraban en el auto.

“Tiene un 10, pero uno completo. Tenemos otros animales en la granja y ‘Puck’ los cuida”, aseveró la dueña.

La valiente acción de ambos quedó registrada en video, el cual fue posteado en redes sociales y consiguió viralizarse por lo divertido y tierno que ‘Puck’ mostró ser un héroe.