Las bajas de Qatar 2022: ¿Quiénes son los jugadores lesionados?

El Mundial de Qatar 2022 se quedará sin grandes jugadores, pues debido a diversas lesiones se convirtieron en bajas para este encuentro deportivo que se celebra en el Medio Oriente.

Jugadores fuera de Qatar 2022 tras debutar con sus selecciones

Yasser Al Shahrani, capitán de Arabia Saudita, sufrió una fractura de mandíbula y huesos faciales luego de chocar con el portero de su selección, durante su primer partido mundialista contra Argentina.

El jugador debe ser operado, por lo que queda fuera del Mundial. El príncipe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, mandó un avión privado para que fuera trasladado de inmediato a Alemania.

Otra de las bajas en Qatar 2022 es la de Lucas Hernández, quien llegó a la cancha con la selección francesa para debutar frente a Australia; sin embargo, salió al minuto 13 por una lesión.

Francia confirmó que Hernández sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, obligándolo a renunciar a la Copa del Mundo. “Todo el grupo le desea la mejor recuperación posible”, añadió la selección.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Bajas anunciadas antes del arranque de Qatar 2022

Karim Benzema resultó una baja de último momento para el equipo de Francia, por una lesión en el recto femoral, explicó la Selección en un comunicado.

Golpeado en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo. Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación. Selección de Francia.

Mientras que Didier Deschamps, director técnico de los franceses, dijo sentirse “extremadamente triste por Karim”, quien hizo de Qatar 2022 uno de sus objetivos más importantes.

“A pesar de este nuevo contratiempo, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para enfrentar el inmenso desafío que nos espera”, añadió Deschamps.

Por su parte, Benzema, centro delantero del Real Madrid, afirmó en sus redes sociales que nunca se ha rendido, pero esta vez deberá ceder su lugar “a alguien que pueda ayudar al equipo”.

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

Además, el recién ganador del Balón de Oro agradeció el apoyo que recibió desde que se supo su salida del equipo galo.

De acuerdo con la Selección francesa, el jugador acudió a realizarse una resonancia magnética en un hospital de Doha y se confirmó una lesión del femoral derecho, que requerirá una recuperación de tres semanas.

¿Cuáles son las otras bajas del Mundial Qatar 2022?

El pasado 17 de noviembre, la Federación de futbol de Senegal confirmó la baja definitiva de su máxima estrella, Sadio Mané, a causa de una lesión.

El futbolista de 30 años del Bayern Múnich no se recuperó, por lo que estará ausente de Qatar 2022 para atenderse.

Otros jugadores que se perdieron el Mundial y son bajas para sus respectivas selecciones son:

