Ejecutan a hombre en local de mariscos en Centro Histórico de CDMX

Un ataque a balazos en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) dejó como saldo a un hombre sin vida y otro más herido.

La agresión ocurrió en la calle de Meave y el Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro de UN restaurante de venta de pescados y mariscos ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Víctima recibió un balazo en la cabeza y otra más en el glúteo

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima mortal presentó un impacto de bala en la cabeza, mientras que otra persona resultó herida durante el mismo hecho en el glúteo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras recibir el reporte. Al lugar arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes confirmaron que el hombre perdió la vida en el lugar.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de una persona sin vida derivado de un impacto de arma de fuego en la cabeza, al interior de un restaurante de venta de pescados y mariscos localizado en el Eje Central Lázaro Cárdenas, de la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, y una persona lesionada”, informó la institución.

Implementan cerco virtual para dar con el asesino

Las autoridades señalaron que, de acuerdo con los primeros reportes, las personas se encontraban en el sitio cuando un sujeto se acercó y de manera directa efectuó los disparos, por lo que a través de un cerco virtual ya se da seguimiento a una motocicleta en la que posiblemente huyó el probable responsable.

Tras la agresión, se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para los servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

