Balacera al interior del mercado Morelos de Puebla deja 4 muertos

Una balacera al interior del mercado Morelos, ubicado en Puebla, dejó como saldo cuatro personas muertas; autoridades investigan la agresión directa que sorprendió a comerciantes y clientes que se encontraban adquiriendo flores y adornos para el altar del Día de Muertos 2023.

En redes sociales se difundieron imágenes del momento en que algunas personas se encontraban en el sitio realizando sus compras cuando en ese momento se escuchan detonaciones de arma de fuego al interior del mercado Morelos, uno de los más concurridos en la capital poblana.

De acuerdo con testigos, la balacera habría ocurrido sobre la calle 44 Norte, esquina con calle 10 de Mayo, en la zona en la que se venden bebidas alcohólicas.

Balacera en mercado de Puebla estaría ligada a grupos criminales

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así como policías municipales y estatales arribaron al sitio donde confirmaron la muerte de cuatro personas; hasta el momento se desconoce el móvil del multihomicidio y las autoridades no han reportado detenciones por este caso.

🚨 #AlertaADN



Reportan una balacera en la zona del Mercado de Morelos en Puebla, hay intensa actividad policíaca pic.twitter.com/sqUPTMc80V — adn40 (@adn40) November 1, 2023

Minutos después, los peritos iniciaron el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones preliminares correspondientes. Mientras tanto, el lugar fue asegurado por los agentes en tanto se esclarecen los hechos que impactaron a los comerciantes y usuarios del mercado Morelos.

De acuerdo con autoridades municipales el ataque habría sido cometido por un grupo de sujetos armados que buscan hacerse con el control de algunos negocios del establecimiento. En la zona se implementó un fuerte operativo por cielo y tierra para tratar de identificar a los presuntos responsables de la balacera.

Mercado Morelos, con antecedentes de violencia

En el mercado Morelos se han registrado al menos dos hechos violentos en lo que va del año; el pasado ocurrió el 10 de agosto cuando una balacera dejó una persona muerta y 10 detenidos.

En esa ocasión, las autoridades informaron que el enfrentamiento se suscitó debido al cobro de piso que algunos sujetos realizaban con los comerciantes.