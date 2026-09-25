Balacera desata terror en restaurante de Culiacán
Comensales se refugiaron en la cocina durante el ataque; entre los lesionados está el cantante de corridos Víctor Valverde.
Hombres armados irrumpieron en el restaurante Tai Pak Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, y dispararon contra los comensales, lo que provocó momentos de terror y obligó a algunos a refugiarse en la cocina, donde un pastor realizó una oración por la seguridad de quienes estaban ahí. El ataque dejó un hombre muerto, identificado como José Guadalupe N., y siete personas heridas, entre ellas el cantante de corridos Víctor Valverde, quien habría sufrido una lesión en el brazo. El artista alcanzó notoriedad en 2024 con el corrido El Mayor de las Ranas, canción que, según versiones citadas en el material, ha sido relacionada con un grupo armado, aunque Valverde ha negado que esté basada en hechos reales. La agresión ocurre en medio de la violencia que afecta a Culiacán.