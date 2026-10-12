VIDEO|Hombre es asesinado a balazos en calles de la GAM; el cuerpo fue abandonado en plena vía pública

Violenta madrugada en CDMX. Un hombre fue hallado sin vida en calles de la colonia Guadalupe Proletaria, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México, tras ser víctima de un ataque a balazos; el cuerpo quedó tendido en plena vía pública.

Los primeros reportes indican que alrededor de las 3 de la mañana los vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al asomarse a la calle, se encontraron con la víctima con más de 10 disparos en todo su cuerpo.

Después de 5 horas, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar de los hechos para realizar las indagatorias necesarias, así como el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el hombre fue atacado a balazos. No se sabe nada de la identidad de los responsables ni de la víctima; se desconoce si familiares o personas cercanas a él ya fueron notificados del fallecimiento.