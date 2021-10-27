Encuentran balas de verdad mezcladas con falsas en set de Alec Baldwin

En el set en el que el actor Alec Baldwin estaba filmando la película “Rust” fueron encontrados unos 500 cartuchos con munición, entre los cuales creen que hay balas de verdad mezcladas con proyectiles falsos, informaron autoridades del condado de Santa Fe, Estados Unidos.

En una conferencia de prensa a seis días de que el actor mató accidentalmente a Halyna Hutchins, el alguacil Adan Mendoza confirmó que localizaron el arma y la bala que mató a la directora de fotografía y que se trata de un revólver Long Colt que tenía “munición presuntamente activa que sí se disparó desde el arma y sí causó lesiones. Eso nos lleva a creer que fue una munición activa".

La pistola forma parte de casi 600 objetos que las autoridades han confiscado tras inspeccionar el set, donde encontraron unos 500 cartuchos de munición que Mendoza describió como una mezcla de "cartuchos de fogueo, balas falsas" y lo que sospechan que podrían ser "balas verdaderas".

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Respecto a cómo llegó una munición de plomo al arma utilizada por el actor Alec Baldwin, y por qué había otras balas en el set, la fiscal del distrito, Mary Carmack-Altwies, señaló que por el momento aún no pueden decidir si se trató de una negligencia y quién es el responsable; sin embargo, “vamos a determinar cómo y por qué estaban allí (las balas) porque no deberían haber estado allí”.

La fiscal agregó que aún no terminan de interrogar a las personas que se encontraban en el rodaje cuando ocurrió el disparó que dejó una persona muerta y otra lesionada.

No descartan presentar cargos contra Alec Baldwin

Mendoza y Carmack-Altwies dijeron que es demasiado pronto para hablar de acusaciones, pero que éstas se presentarían si se justifican, por lo que no se descarta presentar acusaciones contra el actor Alec Baldwin.

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"No se ha descartado a nadie en este momento", dijo Carmack-Altwies refiriéndose a los posibles cargos, ya que la investigación aún no ha concluido y agregó que Alec Baldwin ha cooperado en la investigación.

"La investigación continuará y, si la oficina del alguacil determina que ha habido un crimen y hay una causa probable, habrá detenciones y se presentarán cargos", afirmó Mendoza, quien insistió en que "cuando hay armas alrededor, la seguridad debe ser extrema".

Las autoridades declararon en los archivos judiciales que el jueves pasado Alec Baldwin recibió lo que creía que era una pistola "fría" o segura, de manos del ayudante de dirección de la película, David Halls, que la cogió de un carro usado por Hannah Gutiérrez, la supervisora de las armas de fuego.

El arma contenía lo que la policía denominó munición real y un disparo alcanzó a Hutchins en el pecho y al director Joel Souza, que estaba detrás de ella, en el hombro. Hutchins fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde murió. Souza fue tratado en un hospital y dado de alta.

