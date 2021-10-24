Filtran llamada al 911 tras disparo de Alec Baldwin

Varios medios de comunicación en Estados Unidos filtraron el audio de la llamada que se realizó al 911 luego de que el actor Alec Baldwin disparara un arma de utilería causando la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía e hiriera al director de la cinta, Joel Souza.

Una de las supervisoras de guión fue quien realizó la llamada al 911 para advertir sobre el accidente y solicitar apoyo médico porque señaló “hay dos personas heridas en el set de rodaje”, Halyna con una herida en el pecho.

“Tenemos dos personas que accidentalmente recibieron un disparo en un set de filmación con un arma de utilería. Necesitamos ayuda inmediatamente”, se escuchó decir a la mujer durante la llamada, quien se oye asustada y bastante alterada.

En respuesta, la operadora de la línea de emergencia le solicitó que se calmara y le pidió algunos datos sobre el arma, la cuestionó si sabía si la bala que salió de la pistola era real.

“No tenemos… no puedo decirle eso. Tenemos dos heridos por unos disparos en una película”, respondió la supervisora al otro lado del teléfono.

Posteriormente, la operadora del 911 preguntó si conocía la gravedad de las heridas de las dos personas lesionadas por el impacto de bala.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Y un hombre, que continuó con la llamada, respondió que ambas personas estaban conscientes y eran atendidas por un médico del set pero necesitaban ayuda urgente.

Halyna Hutchnis fue trasladada en helicóptero hasta un hospital debido a la gravedad de sus heridas, donde los médicos la declararon muerta por un impacto de bala en el pecho. Mientras Souza, solo presentó una herida menor y en la noche fue dado de alta.

Alec Baldwin habla sobre el accidente que dejó una persona muerta

El actor Alec Baldwin rompió el silencio y lamentó el accidente que dejó una persona muerta: “Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron a Halyna”, escribió el viernes el actor en sus redes sociales.

También agregó que está cooperando plenamente con la investigación policial para descifrar cómo ocurrió el accidente en el que falleció Halyna Hutchins, directora de fotografía, e hirió al director de la película, Joel Souza.

“Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia”.

