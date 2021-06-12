Ballena se “come” a pescador y lo escupe vivo, ¡al estilo Pinocho!

Una ballena se “comió” a un pescador que atrapaba langostas en Massachusetts, Estados Unidos, pero después de unos segundos, lo escupió y el hombre logró ponerse a salvo para contar su historia, que recuerda a la del cuento de Pinocho.

Este insólito hecho ocurrió en Provincetown, un poblado ubicado a unos 200 kilómetros de Boston, mientras el hombre pescaba langostas y fue interrumpido por una ballena jorobada que intentó comérselo.

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Michael Packard explicó en sus redes sociales que el enorme animal lo tuvo dentro su boca por algunos segundos, hasta que lo escupió al mar y fue auxiliado por salvavidas de Provincetown.

“Una ballena intentó comerme, estuve dentro de su boca cerrada durante 30 a 40 segundos, antes de que emergiera a la superficie y me escupiera. Tengo moretones por todos lados pero ningún hueso roto. Agradezco a los salvavidas por sus cuidados y ayuda”, escribió el pescador en Facebook.

El pescador pensó que iba a morir en la boca de la ballena; sale con moretones

Según medios locales, Packard se adentró al mar en un barco, la mañana de este viernes, con la intención de pescar. Cuando revisaba una trampa en el mar, la ballena se lo tragó, una acción parecida a la que vivió Pinocho en el cuento infantil.

Después de ser escupido y auxiliado por los salvavidas, el pescador fue llevado a un hospital donde permaneció algunas horas, ya que no resultó con heridas de gravedad.

“Me di cuenta de que estaba en la boca de una ballena y estaba tratando de tragarme. Pensé, ‘esto es todo, voy a morir’”, declaró Packard a medios locales, a su salida del hospital.

|Crédito: Cape Code Times

Por su parte, la madre del pescador, Anne Packard, mencionó que el hombre no resultó con ningún hueso roto, como lo habían sospechado los médicos. “Es terriblemente afortunado, pensó que sería el final y lo aceptó”, dijo la mujer.

El experto en mamíferos marinos, Peter Corkeron, del Acuario de Nueva Inglaterra, detalló a medios locales que este suceso es inaudito, ya que las ballenas jorobadas no se comen personas, ni a Pinocho, como se muestra en la historia infantil.

Corkeron consideró que la ballena probablemente estaba buscando comida y quiso arrebatarle algunos peces a Packard, por lo que el hombre terminó “en el lugar y momento equivocados”.

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