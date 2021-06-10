Israel, primer país en prohibir comercio de pieles animales para moda

Israel se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el comercio de pieles animales en la industria de la moda. Gila Gamliel, ministra de Protección del medio ambiente, firmó un decreto con el que queda prohibido el comercio de pieles y que entrará en vigor a partir de diciembre de este año.

"Nos estamos comprometiendo con un movimiento histórico: firmé la prohibición del comercio de pieles animales con fines de moda en Israel. ¡Las regulaciones entrarán en vigor en diciembre! La industria de la piel provoca la matanza de animales en todo el mundo e implica una crueldad y sufrimiento indescriptibles", fue el mensaje de la ministra a través de sus redes sociales.

יוצאים לדרך עם מהלך היסטורי - חתמתי על איסור סחר בפרוות למטרות אופנה בישראל, והתקנות יכנסו לתוקפן בדצמבר הקרוב!



תעשיית הפרוות גורמת להרג של מאות מיליוני בעלי חיים בעולם וכרוכה באכזריות וסבל שלא יתוארו. יחד, נהפוך את שוק האופנה הישראלי לסביבתי יותר ונעשה חסד עם בעלי החיים! pic.twitter.com/zMnsQTE7e0 — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 9, 2021

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¿Qué implica esta prohibición?

La nueva legislación implica que ninguna marca de ropa o alta costura, israelí o extranjera, podrá comercializar productos de piel animal. Esto implica la importación y la exportación de tales productos.

A pesar de ello, la nueva regulación también excluye cuestiones religiosas, pues el gobierno de Israel especificó que aún tendrá autorización de comercialización, fabricación, distribución y venta una especie de sombrero que portan algunas personas judías ortodoxas.

Otra excepción precisa que solo se permitirá el uso de pieles animales por razones de investigación o enseñanza, además de las tradiciones de la comunidad judía ultraortodoxa, mencionadas previamente.

La noticia fue bien recibida por asociaciones protectoras de animales, que catalogaron esta nueva legislación como un gran avance en cuestiones de protección de la vida silvestre.

Cabe mencionar que esta no es la primera legislación israelí enfocada en proteger a animales del mundo de la moda, pues en la década de los 70, el gobierno prohibió la crianza de animales para usar sus pieles con fines estéticos y comerciales, una práctica que es sumamente común en países como Dinamarca.

La ministra precisó que las multas y demás especificaciones de la nueva ley serán publicadas en las próximas semanas, todo con la finalidad de que marcas, diseñadores y empresas extranjeras conozcan la legislación antes de su entrada en vigor, en diciembre.

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