Barbie honra a periodista y activista afroamericana Ida B. Wells

Barbie, la famosa marca de muñecas que se ha expandido por todo el mundo, honra a periodista y activista afroamericana Ida B. Wells.

La famosa marca de muñecas se ha caracterizado por impulsar a niñas y niños bajo el slogan "sé lo que quieras ser", con el que busca incentivar a que los menores luchen por sus sueños y que nada es imposible.

A través de una publicación en la cuenta oficial de Barbie en Instagram, se dio a conocer que Mattel honrará la memoria de la periodista y activista afroamericana Ida B. Wells.

Muñecas de Barbie ham evolucionado con el paso de los años

En los últimos años, las colecciones de muñecas de Barbie han evolucionado hasta el grado de no solo mostrar la estética y definición, sino también destacar las diversas labores de las mujeres en el mundo.

La nueva muñeca de Ida B. Wells, formará parte de la colección Mujeres que inspiran, en la que Eleanor Roosevelt y Frida Kahlo también han sido homenajeadas.

Barbie en Instagram: "Barbie se enorgullece de honrar a la increíble Ida B. Wells como el nuevo modelo a seguir en nuestra serie Mujeres Inspiradoras, dedicada a destacar a los héroes que allanaron el camino para que generaciones de niñas soñaran en grande y marcaran la diferencia".

La Barbie de la periodista y activista afroamericana Ida B. Wells, que representa a la comunidad afroamericana, cuenta con una vestimenta consiste en un vestido negro al más puro estilo de los años 1800, además la muñeca tiene un característico pelo afro que marca su propia identidad. La muñeca sostiene un periódico de la época.

¿Qué hizo Ida Bell Wells-Barnett?

Ida B. Wells nació en el periodo de la esclavitud en el año de 1862, y toda su vida la dedicó a trabajar por defender los derechos civiles en Estados Unidos, de hecho fue cofundadora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.

Ida Bell Wells-Barnett fue una verdadera abanderada en la lucha por la preservación los derechos humanos. Su implacable batalla pública contra las injusticias de Lynching le ganó más enemigos que amigos en su época, pero hoy se la recuerda como una mujer fuerte e incansable y una verdadera heroína estadunidense.

#Barbie honors Ida B. Wells in the Inspiring Women series, spotlighting heroes who inspire us to dream big. Born into slavery, she was a journalist, activist & suffragist, telling the stories of injustices that Black people faced in her lifetime. At major retailers by 1/17. pic.twitter.com/hyXUqi3wpK — Barbie (@Barbie) January 11, 2022

Barbie, famosa marca de muñecas fabricada por la empresa estadunidense Mattel, destacó en Instagram: "Ida creció hasta convertirse en periodista, activista y sufragista, sacando a la luz las historias de injusticia que los negros enfrentaron durante su vida y cofundó varias organizaciones".

Barbie en Instagram:

Cuando los niños aprenden sobre héroes como Ida B. Wells, no solo imaginan un futuro mejor, sino que saben que tienen el poder para hacerlo realidad.

La Barbie de la periodista y activista afroamericana Ida B. Wells, será lanzada el próximo lunes 17 de enero.