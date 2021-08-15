Barcelona presenta su primera alineación tras la salida de Messi

El Futbol Club Barcelona presentó la primera alineación con la que debutará en la liga española tras la salida del argentino Lionel Messi, quien durante esta semana anunció su llegada al Paris Saint Germain (PSG) de la liga francesa.

Previo al encuentro de este domingo contra la Real Sociedad, el Barcelona confirmó la alineación en sus redes sociales, en la que llamó la atención la ausencia de Messi, así como la de Sergio ‘Kun’ Agüero, uno de sus principales fichajes para esta temporada.

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‘Kun’ Agüero se convirtió en tendencia en las redes sociales durante esta semana tras la salida de Messi, ya que durante su llegada a Barcelona a finales de mayo, los medios de comunicación resaltaron que sería la primera ocasión en que ambos argentinos podrían jugar juntos a nivel de clubes, ya que solo lo han hecho en la selección de su país.

La alineación del Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad está conformada por Norberto Murara; Sergiño Dest, Èric García, Gerard Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri González; Antoine Griezmann, Memphis Depay y Martin Braithwaite.

🔵🔴 Banquillo Barça: Iñaki Peña, Arnau Tenas, R. Araujo, Riqui Puig, R. Manaj, Lenglet, S. Roberto, E. Royal, Demir, Nico, Gavi y Balde #BarçaRealSociedadhttps://t.co/xKeWkDYy8o — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 15, 2021

Aficionados apoyan al Barcelona a pesar de la salida de Messi

Luego de que el club Barcelona publicó la primera alineación oficial tras la salida de Messi, los aficionados de la institución no tardaron en demostrar su apoyo y alentaron a su equipo que busca la victoria en la primera fecha de la liga española.

“Vamos, equipo”, “Déjenlo todo en el campo” y “Todo lo mejor, vamos”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores del Barcelona realizaron en las redes sociales.

Sin embargo, otro sector de los seguidores del Barcelona recordó la salida de Lionel Messi y lamentaron que el equipo cuenta con algunas bajas como la del español Ansu Fati, Sergio Agüero y el guardameta Marc-André ter Stegen.