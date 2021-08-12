¿Cuál será el salario diario de Messi tras su llegada al PSG?

El argentino Lionel Messi hizo oficial su llegada al conjunto del Paris Saint Germain (PSG), de la Ligue 1 de Francia, durante las próximas dos temporadas con la opción de extenderse a una tercera, por lo que sus seguidores y curiosos se han preguntado cuál será su salario diario.

¿Cuál será el nuevo salario de Messi?

De acuerdo con información de Azteca Deportes , Messi tendrá un salario de 41 millones de euros por cada temporada con el PSG. Esta cifra, para convertirla en pesos mexicanos, deberá multiplicarse por 23.836, que es el valor en pesos de 1 euro, de acuerdo con información en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) correspondiente a julio de 2021.

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Por temporada, Messi tendrá un salario total de 41 millones de euros, es decir 977 millones 276 mil pesos con el PSG.

Esta cifra, al dividirla entre los 365 días del año da por resultado 2 millones 677 mil 468 pesos, que es lo que Messi obtendrá por cada día de la próxima temporada con el PSG.

Problemas del PSG por el salario de Messi

A pesar de que la llegada de Messi podría significar un gran aporte en el tema futbolístico para el PSG, el salario es un problema debido al Fair Play Financiero que demanda la UEFA para la estabilidad económica de los clubes europeos.

Una solución del PSG para mantener finanzas sanas podría ser la liberación del francés Kylian Mbappé, de 22 años de edad, que tiene un contrato que vence en el verano de 2022 y, a la fecha, no ha aceptado una renovación.

Le vestiaire est déjà prêt 🤩



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Retos de Messi con el PSG

El primer reto que deberá enfrentar Messi con el PSG será conseguir el campeonato de la liga francesa, ya que la temporada pasada fue alcanzado por el Lille, un equipo modesto y sin tanto reflectores.

Posteriormente, Messi tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el PSG, el principal objetivo con la incorporación del argentino y las figuras que recientemente ha sumado a su plantilla como Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid.

What a summer it’s been for Paris Saint-Germain 🔥



Hisense would like to welcome Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum and Hakimi to the @PSG_Inside family! 🔴🔵

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