Hallan un barco romano cargado con ánforas en el Mediterráneo

Un grupo de especialistas encontró en la profundidad del mar Mediterráneo un barco romano que data de los siglos IV y V d.c. y que estaba cargado con una gran cantidad de ánforas, procedente de la península Ibérica.

El descubrimiento fue hecho por personal de la Superintendencia del Mar de la Región Siciliana, en Italia, a 98 metros de profundidad en aguas de las islas Egadas, frente a la ciudad costera de Trapani.

Te puede interesar: Migrantes rescatados del Mediterráneo en cuarentena abordo de un barco

A pesar de que la embarcación lleva mil 700 años en el fondo del mar Mediterráneo, aún conserva varias ánforas de tipo Almagro 51C, usadas muy a menudo para el comercio del "garum", una salsa de pescado fermentado de origen ibérico que era muy apreciada en aquel tiempo.

Una de las especialistas señaló para medios locales que el hallazgo sirve para demostrar que el mar de Sicilia es "una fuente inagotable de microhistorias" que sirven para conocer la historia de todo el Mediterráneo.

Además, gracias a un robot, bautizado como Rov, se lograron capturar imágenes del barco y el cargamento de ánforas que contenía.

La zona aún es rastreada por un equipo de investigadores a bordo de la nave "Hércules", que pertenece a la fundación RPM Náutica, en una operación coordinada con Superintendencia del Mar del gobierno regional siciliano y por la Universidad de Malta, esperando encontrar más objetos perdidos en el mar Mediterráneo.

Durante las investigaciones se confirmó el hallazgo de números restos arqueológicos entre los 50 y 80 metros de profundidad, recalcaron los investigadores.

Descubrimiento de otros barcos en el mar Mediterráneo

En el pasado mes de julio, los arqueólogos italianos descubrieron los restos de otro barco romano del siglo II a.C., a 70 metros de profundidad, cerca de la isla Ustica, que también contenía un cargamento de ánforas de vino.

Te puede interesar: En Egipto, hallan restos de cementerio y un barco en el mar

Y en los último meses, se encontraron en el Mediterráneo 18 espolones de bronce que se colocaban en las proas de loas barcos para golpear a las naves enemigas, dos cartaginenses y 16 romanos; además de cascos de los soldados y hasta una espada, entre otros restos.

