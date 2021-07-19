En Egipto, hallan restos de cementerio y un barco en el mar

Una misión egipcio-francesa anunció este lunes el hallazgo de restos arqueológicos de un cementerio y de un barco militar sumergidos en el mar frente a las costas de la ciudad de Alejandría, en Egipto.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades en Egipto explicó que los restos del barco corresponden a un navío militar que se hundió en el siglo II A.C. y se encontraba bajo cinco metros de barro, junto a vestigios del templo del dios Amon.

Te puede interesar: Arqueólogos descubren castillo enterrado en Turquía de hace 3 mil años

“Se hundió debido al colapso del templo y a la caída de grandes bloques en el siglo II. A.C., como resultado de un terremoto devastador.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Egipto agregó que la misión fue realizada por el Instituto Europeo de Antigüedades (IEASM), la cual también encontró los restos de un cementerio griego que corresponde a inicios del siglo IV A.C.

Antes de que ocurriera el terremoto que hundió la embarcación, se suponía que el barco llegaría a la parte sur del templo de Amon, pero fue cubierto por enormes bloques, tras el derrumbe de la estructura.

Sin embargo, estos bloques del templo han mantenido los restos de la embarcación clavados al fondo del canal, explicó Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades (SCA) de Egipto.

The Egyptian-French archaeological mission of the European Institute of Underwater Archeology (IEASM), working in Alexandria, discovered the wreck of a warship from the Ptolemaic period, and the remains of a Greek funerary area dating back to the beginning of the fourth centuryBC pic.twitter.com/hdT7WJToZL — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 19, 2021

Son “raros” los hallazgos de ese tipo de restos en Egipto

Frank Godio, jefe de la misión del IEASM, aseguró que los restos descubiertos frente a las costas de Egipto son “extremadamente raros”, ya que los buques rápidos de esa época todavía eran poco comunes.

Además, los barcos griegos de ese tipo eran completamente desconocidos hasta que se descubrió el Bonic Marsala (235 a.C.), el cual es el único que se había encontrado.

Los estudios preliminares indican que el barco era de más de 25 metros de altura, tiene un fondo plano útil para la navegación en el río Nilo. Por los rasgos típicos de su construcción se determinó que fue construido en el antiguo Egipto.

En la zona de Alejandría, Egipto, se produjeron varios terremotos seguidos por olas de marea, causando la fragilidad de la tierra y el colapso de las ciudades de Heraclion y Kanop, las cuales fueron descubiertas por el IEASM entre 1999 y 2001, agrega el texto.

|Crédito: IEASM

Te puede interesar: Hallazgo en Chiapas, identifican fósil de pez que cohabitó con dinosaurios: UNAM