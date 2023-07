Basura de los 5 continentes llega a 8 de las reservas del caribe mexicano; así es la contaminación plástica

Basura proveniente de Alaska, Rusia, Tokio, Alemania; prácticamente de los cinco continentes, acarreadas por huracanes y corrientes marítimas, son arrojadas a reservas naturales como la de Sian Ka´An, en el caribe mexicano. La contaminación plástica es una realidad preocupante y en crecimiento.

México cuida sus áreas naturales protegidas desde hace 106 años, lamentablemente los esfuerzos por mantenerlas limpias no son suficientes, pese al arduo esfuerzo de los ambientalistas.

Los objetos que llegan a estas reservas muchas veces ya no se sabe de dónde provienen porque las etiquetas de los envases de plástico ya no están o no se distingue.

En las auditorías que realizó la UNAM y Greenpeace a estos desechos se han encontrado con que los desechos plásticos viene de más de 50 países y esto, por lógica, tiene un impacto ambiental que llega hasta a las especies. “Ahorita con todo el tema del sargazo y con todo el tema de basura, tiene tres años que ya no desovan tortugas en nuestras playas”, relata para Fuerza Informativa Azteca (FIA), el ambientalista Gerardo Ortíz.

El plástico se puede ir degradando, pero llegar hasta ser solo partículas que ya no son visibles y estas flotan en el agua o se quedan en la arena. “Hemos identificado en informes que respiramos y bebemos plástico todos los días en forma de microplásticos, incluso en nano plásticos y en los ecosistemas igual nos contamina el agua, la tierra, el aire”, señala Sofía Castellanos, de Greenpeace.

México se ha convertido entonces en un gran cesto de basura internacional, pues tan solo en las limpiezas que en hecho en el lugar que lleva por nombre “Cielo y Tierra”, los ambientalistas han recogido hasta 900 kilos tan solo en una o dos horas de limpieza de la playa y el contenido recolectado muchas veces son plásticos de un solo uso por lo que convendría hacer conciencia sobre el reciclaje.

¿Cuáles son los tipos de reciclaje?

Reciclar permite crear un objeto a partir de otro que ya fue utilizado, contribuyendo a la disminución de desechos. Con estas sencillas acciones reduces la cantidad de basura, ahorras dinero y cuidas el medio ambiente. Te dejamos algunas sugerencias:

Compra de manera consciente: Haz una lista de lo que realmente necesitas, de esta manera evitarás comprar cosas innecesarias y ahorras dinero

Instala recipientes específicos donde puedas dividir la basura: orgánica, vidrio, cartón, plásticos y residuos tóxicos

Separa correctamente los residuos e indica al recolector de basura como están clasificados

Lava los envases y las latas antes de tirarlas para evitar vertidos tóxicos en el agua

Utiliza las botellas de vidrio para guardar semillas, cereales, leguminosas o granos

La ropa que ya no usas la podrías ocupar para hacer una cobija, una cama o un juguete para tu mascota

Latas de aluminio: estas pueden ser reutilizadas como macetas o lapiceras

En 2021, el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que “Los volúmenes crecientes de artículos producidos y desechados están causando en todo el mundo lo que recientemente se denominó en un foro internacional como un ‘tsunami de desechos electrónicos’ que pone en peligro la vida de las personas”.