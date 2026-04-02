Del asfalto al paraíso: El incansable viaje de las familias mexicanas en vacaciones de Semana Santa

Para los Vázquez, el trayecto a Acapulco no fue un simple viaje por carretera, sino una verdadera prueba de resistencia. Doña Austolia, junto a cuatro de sus ocho hijos y una numerosa descendencia, convirtió su camioneta en un hogar temporal bajo un sol de 36 grados centígrados. Desde las 06:00 de la mañana, la fatalidad mecánica intentó frenarlos: primero una rótula, luego un balero y, finalmente, la batería y la bomba de gasolina, en un lejano 2010 por vacaciones de Semana Santa.

La odisea de los Vázquez: 17 horas de fe hacia el mar

Mientras los niños jugaban con trozos de pan y los adultos improvisaban una junta de motor usando el cuero de un zapato, la esperanza se mantenía intacta.

Ni el hambre, saciada con sopa y pan, ni los 60 kilómetros por hora constantes de Don Lalo minaron su espíritu. Tras 17 horas y media de lucha, a las 21:30 de la noche, el sonido de las olas les dio la bienvenida.

☀️🏝️ Sol, agua y “Elba”: el plan clásico para quienes se quedan en la CDMX esta #SemanaSanta



El balneario sigue siendo tradición familiar… y hay opciones para todos los bolsillos 💸



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El cansancio desapareció cuando Doña Austolia sintió el agua en sus pies, demostrando que, para estas vacaciones familiares, la perseverancia es el mejor motor.

Los Moreno: Una caravana de alegría hacia Cuernavaca

En otra ruta, la familia Moreno demostró que la organización es la clave para disfrutar de la Semana Santa. En una caravana de 11 autos donde no cabía ni un alfiler, los 24 integrantes del clan se lanzaron a la aventura bajo la guía de Jazmín. Llevaban de todo: desde 17 maletas hasta los ingredientes para las micheladas y la carne para el asado.

Este viaje marcó hitos inolvidables, como el de Doña Margarita, quien a su avanzada edad salía por primera vez de la ciudad, o el pequeño que viene en camino y ya “viaja” en el vientre de su madre.

En plena Semana Santa… y el despegue sigue en pausa. ✈️



El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles luce semivacío: locales cerrados, áreas sin operar y pocos pasajeros caminando entre pasillos largos y silenciosos.



Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México… pic.twitter.com/9FxxuFlSox — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

A pesar del tráfico pesado y los incidentes en las carreteras de México, su porra familiar nunca dejó de sonar. Tras dos horas de trayecto, el premio fue justo: el sol radiante y el chapuzón en la alberca que tanto anhelo les generaba.

El sabor amargo de la avería: Los que no llegaronLamentablemente, el destino no siempre es generoso. Para familias como la de Mariana o la de Esther Aguilar, las vacaciones familiares terminaron antes de tiempo.

Un motor descompuesto y una junta quemada transformaron la ilusión en una “vacación fallida”. A pesar del apoyo de los Ángeles Verdes, el regreso a casa en grúa fue inevitable. Sin embargo, como bien dicen los que sí llegaron, en el mar la vida es más sabrosa, y para quienes se quedaron a medio camino, siempre quedará la revancha del próximo descanso.

Con información de Sergio Vicke y hugo Vela