La edición 183 de la Semana Santa en la alcaldía más poblada de la Ciudad de México (CDMX) está por alcanzar su punto máximo, y este año el papel principal recae en un joven cuya vida transcurre habitualmente entre consultorios y libros de medicina. ¿Quién es el Cristo de Iztapalapa 2026? En Azteca Noticias te lo contamos.

Arnulfo Morales Galicia, un profesional de la salud egresado de la UNAM de 25 años, es el encargado de dar vida a Jesús de Nazaret, cumpliendo así un anhelo que representa el sueño de toda una comunidad. Impulsado por una fe profunda, el joven médico se encuentra a solo unas horas de encabezar la representación más importante de los 8 barrios.

✨🙏 ¡Semana Santa en Iztapalapa!



Todo listo para la representación del Jueves Santo en la “Jerusalén Mexicana”



🎭Previo a la procesión por los 8 Barrios rumbo a la Catedral del Señor de la Cuevita, así se vive el ambiente en voz de Itzel García 🎤



🕗 20:00 horas inicia La… pic.twitter.com/Wod5aICJE2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Para Arnulfo Morales Galicia, representar a Jesús de Nazaret es una oportunidad única para invitar a la gente a conocer lo que él define como el mensaje de amor y fe más significativo de los habitantes de Iztapalapa.

Con el apoyo de los 8 barrios y tras recibir la bendición religiosa, el médico de la UNAM se declara listo para transformar su fe en acción y vivir, ante los ojos de miles, la culminación de su preparación espiritual y física.

