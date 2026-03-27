El estudiante que creó un algoritmo para encontrar a su amigo desaparecido y ahora es una esperanza

La crisis de desapariciones en México, que ya supera las 130 mil personas, ha dejado de ser una cifra estadística para convertirse en el motor de innovación de los más jóvenes. En el corazón de Oaxaca, un estudiante de bachillerato decidió que su talento con el código no se quedaría en las aulas, sino que se convertiría en una herramienta de esperanza aquellos que buscan a personas desaparecidas.

Motivado por la ausencia de un amigo cercano a finales de 2023, este joven desarrolló un sistema de localización en tiempo real que busca cambiar la forma en que el país enfrenta esta realidad.

De un código a una localización inmediata por reconocimiento facial

El proyecto, bautizado como Encuéntrame 72, nace de una necesidad crítica: aprovechar las primeras horas tras un reporte. Alejandro López no solo diseñó una idea, sino un software funcional utilizando Python en su versión 3.11.6 dentro del entorno Visual Studio Code.

El corazón de esta tecnología es una cámara de reconocimiento facial que no se limita a grabar, sino a analizar. Mediante un mapeo detallado de puntos biométricos, el programa puede identificar a una persona comparando su rostro con una base de datos de fotografías de víctimas de manera instantánea.

Un sistema de alerta que viaja de la cámara al celular

La magia técnica ocurre cuando el algoritmo detecta una coincidencia. En ese momento, el sistema genera una alerta que llega vía correo electrónico directamente a un dispositivo móvil.

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Aunque el desarrollador reconoce que el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana y requiere pulirse para una implementación a gran escala, las pruebas locales en Santo Domingo Zanatepec han demostrado que la efectividad es real. El objetivo es ambicioso pero solidario: que este programa sea una herramienta gratuita para las autoridades y ayude a reducir la incertidumbre de miles de familias.

El talento oaxaqueño que conquista Perú y se prepara para España

El ingenio de este joven ya ha comenzado a recibir reconocimientos internacionales. Tras destacar en ferias científicas de Ciudad Ixtepec, Alejandro viajó a Chiclayo, Perú, donde obtuvo el primer lugar en la categoría de ingeniería y computación.

Ahora, el siguiente paso en su trayectoria es Atarfe, en Granada, España, donde participará en una feria de ciencias junto a su compañera Yoline Velázquez Fuentes. A pesar de los premios, el sentimiento es agridulce; para Alejandro, es lamentable que el talento joven deba volcarse en solucionar tragedias nacionales ante la falta de acercamiento y apoyo por parte de las autoridades locales.

