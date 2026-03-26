¿Progreso para quién? La digitalización deja atrás a miles en México

Se dice que la transformación digital avanza en México, pero no lo hace para todos; mientras cada vez más trámites, servicios y actividades cotidianas migran al entorno digital, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes no tienen acceso a tecnología enfrentan barreras que los dejan rezagados. El problema no es menor, especialistas advierten que una digitalización sin inclusión puede generar desigualdad, exclusión social y vulnerabilidad.

¿Por qué la digitalización no está funcionando para todos?

Casos como el de Juan José Martínez, una persona con discapacidad visual, reflejan una realidad cotidiana; aunque utiliza herramientas de accesibilidad en su celular, como lectores de pantalla, muchas plataformas no están diseñadas para funcionar correctamente con estas tecnologías.

“Hay botones que no dicen nada, solo vibra el teléfono”, explica, al relatar a Azteca Noticias, todas las dificultades que enfrenta al realizar trámites en línea, como el pago de impuestos.

Este tipo de fallas en el diseño digital limita la autonomía de miles de personas.

¿Quiénes son los más afectados? De acuerdo con expertos en accesibilidad digital, los principales grupos afectados son las personas con discapacidad visual o motriz, los adultos mayores y las personas sin acceso a dispositivos o internet.

Lilia, de 68 años, enfrenta dificultades incluso en actividades simples como escanear un código QR para ver un menú: “La letra es muy pequeña y es complicado navegar”. Por su parte, Manuela, quien no cuenta con teléfono celular, simplemente queda fuera de servicios que hoy se consideran básicos, como consultar menús digitales o realizar pagos electrónicos.

¿Qué pasa con las aplicaciones y servicios digitales en México?

La falta de diseño inclusivo es uno de los principales problemas. Algunas aplicaciones populares presentan fallas en accesibilidad que impiden a algunos usuarios realizar acciones básicas como grabar o publicar contenido.

En el ámbito financiero, las aplicaciones bancarias también representan un reto, especialmente para personas con movilidad limitada o dificultades motrices.

¿Cuáles son los riesgos de esta exclusión digital?

Más allá de la incomodidad, la exclusión digital puede tener consecuencias graves como la dificultad para acceder a servicios esenciales, la dependencia de terceros para realizar trámites, además de un mayor riesgo de fraudes o robo de datos. Expertos coinciden en que la inclusión digital debe ser una prioridad en el desarrollo tecnológico.

La digitalización es inevitable, pero su éxito dependerá de qué tan incluyente sea. Diseñar tecnología accesible no es solo una opción, sino una necesidad para garantizar igualdad de oportunidades. En un mundo cada vez más digital, la pregunta es inevitable: ¿están construyendo tecnología para todos… o solo para unos cuantos?

