Contaminación por petróleo pone en riesgo la temporada de anidación de tortugas en Veracruz

Cada año, diferentes especies de tortugas marinas arriban a playas de Veracruz para la temporada de anidación, esto para asegurar la supervivencia de sus crías, pero el derrame de petróleo podría convertirse en una trampa mortal.

Toda la franja de playa de 7.5 kilómetros de “El Carrizal” hoy luce impregnada de hidrocarburo, unas “gotitas” de petróleo que el gobierno intentó minimizar, pero la realidad es que el daño ecológico es grave e irreversible.

Esta vez, para las tortugas no será una cuna, sino una trampa que pone en riesgo su supervivencia.

¿Por qué es peligroso el petróleo para la anidación de tortugas?

Cuando el hidrocarburo alcanza una playa de anidación, esto representa una potencial amenaza para las tortugas, ya que puede afectar todas sus etapas del ciclo de vida y además perjudicar su entorno.

“Aquí pueden desovar entre quinientas a ochocientas tortugas” relató Ulises Cano, ingeniero ambiental para Azteca Noticias.

Pero la pesadilla no termina, ya que la marea está impulsando los bloques de hidrocarburos ya sólidos tierra adentro, y varios podrían terminar encima de los nidos. Bajo este escenario, y con altas temperaturas, se podría desencadenar mayor toxicidad.

La arena puede volverse pegajosa y compacta, dificultando que las crías puedan emerger hacia la superficie. También las hembras anidadoras pueden detectar esta contaminación, y obviamente anidar hacia otras playas.

Esto las obligaría a buscar otros sitios menos adecuados para su anidación y, por supuesto, con menores posibilidades de éxito reproductivo.

El petróleo se empieza a mezclar con productos químicos

A esto se suma otro problema, ya que el hidrocarburo comienza a mezclarse con envases de medicinas y productos químicos, lo que hace que se contaminen los huevos.

Desde el pasado 2 de marzo el mar no ha dejado de escupir hidrocarburo; seguramente el arribo de tortugas será una batalla cada metro. Un riesgo que en circunstancias normales, solo el 20% de las tortugas logran sobrevivir.

Gobierno confirma 630.9 KM de playas afectadas por el derrame de hidrocarburos:

Aunque el Gobierno reporta que ya se han atendido 630.9 kilómetros de playas por la llegada de petróleo, los pobladores aseguran que la contaminación sigue desplazándose hacia las costas.

Las autoridades también admiten afectación en 39 playas, un manglar y un estero, además de ocho casos de fauna dañada, cifras que contrastan con la insistencia inicial de minimizar la magnitud del impacto.

Mientras tanto, las comunidades costeras siguen reportando afectaciones en la pesca, el turismo y la salud. También señalan que, en varias zonas no turísticas, han sido los propios habitantes quienes han tenido que realizar la limpieza.