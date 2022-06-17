¿Hay basura en Marte? Rover Perseverance hace un hallazgo inesperado

El rover Perseverance captó la imagen de lo que parece ser basura en Marte; ¿cómo pudo llegar a ese planeta que no está habitado, pero que ya es explorado por este vehículo robotizado?

Durante uno de sus recorridos por el planeta rojo, el rover detectó “algo inesperado”: un trozo de manta térmica que estaba entre dos rocas. ¿Es la primera basura que aparece en suelo marciano?

Los restos de manta térmica probablemente aparecieron durante la etapa de descenso del rover Perseverance. Este robot explorador aterrizó en Marte el 18 de febrero de 2021.

Aterrizaje del rover Perseverance, clave en el origen de la basura

La supuesta basura es un trozo brillante de papel aluminio que forma parte de una manta térmica, un material que sirve para controlar la temperatura, explicó el rover Perseverance en su cuenta oficial de Twitter.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

“Es una sorpresa encontrar esto aquí: mi etapa de descenso fue a unos dos kilómetros de distancia. ¿Esta pieza aterrizó aquí después de eso o fue arrastrada por el viento?”, cuestionó el robot.

Hasta el momento no hay explicación detallada sobre la manera en que la basura llegó hasta las dos rocas; sin embargo, el rover Perseverance aprovechó el hallazgo para presentar a los “modistas de naves espaciales” que lo envolvieron en mantas térmicas para su viaje a Marte.

Here’s part of the team at JPL that wrapped me up in thermal blankets. Think of them as spacecraft dressmakers. They work with sewing machines and other tools to piece together these unique materials.



More on that here: https://t.co/CNkUheYFnQ pic.twitter.com/PcMeow3FyO — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) destacó el trabajo de las costureras, quienes elaboran las mantas térmicas, piezas que se utilizan para proteger a las naves espaciales en ambientes extremos.

“Una manta térmica debe proporcionar la cantidad justa de calor, ni demasiado ni poco, para que la nave espacial funcione correctamente”, añadió JPL.

Pero la basura proveniente de la manta térmica no es el único objeto extraño que ha llamado la atención, hace unos días el rover Curiosity captó la imagen de lo que parece ser una puerta en la superficie de Marte.

Some of you have noticed this image I took on Mars. Sure, it may look like a tiny door, but really, it’s a natural geologic feature! It may just *look* like a door because your mind is trying to make sense of the unknown. (This is called "pareidolia") https://t.co/TrtbwO7m46 pic.twitter.com/VdwNhBkN6J — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 18, 2022

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) explicó que no era una puerta, sino una pequeña grieta, mayor a 30 centímetros de alto, entre dos fracturas de una roca. El montículo donde se tomó la fotografía tiene varias fracturas que se cruzan, lo que permitió que la roca se rompiera en ángulos tan agudos.

