Róver Perseverance descubre “algo nunca visto” en Marte: NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), compartió un descubrimiento a través de una serie de fotografías inéditas tomadas por el robot Perseverance sobre lo que, a primera vista, parece ser un cráter más en Marte, pero que en realidad se trata de sedimentos de grafito y minerales.

El descubrimiento sucedió cuando el robot Perseverance se encontraba fotografiando la superficie de Marte, durante el recorrido, rascó un poco de la superficie del planeta rojo e hizo uno de los hallazgos más interesantes de las últimas semanas.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.



More pics here for fellow rock lovers: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/qfIRs3MYyI — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 9, 2021

Además de las fotografías compartidas a través de la cuenta oficial del robot, la NASA difundió material de todo el proceso que siguió el explorador en el planeta marciano para hacer este descubrimiento, su recorrido y cómo se removió la superficie para dar con el sedimento.

¿Cómo envía la NASA los robots a Marte?

La tecnología actual le permite a la humanidad seguir con la búsqueda de vida en otros planetas. Es gracias a esto que la NASA puede enviar robots a explorar otros sitios dentro de nuestro sistema solar, como lo es Marte.

Lo difícil no es enviar las máquinas al espacio, lo complicado es que lleguen a su destino. En el caso del robot responsable del más reciente descubrimiento, el Perseverance, sobrevivió a un viaje de 480 millones de kilómetros lejos de nuestro planeta cuando lo dejó en julio de 2020.

Además del largo viaje, el robot soportó el complicado aterrizaje atravesando la atmósfera marciana a una velocidad de 19 mil 500 kilómetros por hora.

|Twitter: @NASAPersevere

Gracias a las exploraciones que robots como el Perseverance han logrado, se ha descubierto que donde ahora hay desiertos helados, antes había un clima lo suficientemente caliente como para albergar océanos en Marte.

Where a human geologist would use a rock hammer to crack a rock open and look inside, I’ve got my abrasion tool to make little windows into Mars history for me. Here’s what my latest rock target looks like inside.



More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/Y7KJljxBvU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 20, 2021

Para los amantes del universo, la cuenta de la NASA también compartió un enlace para ver imágenes exclusivas de las misiones del Perseverance por el planeta rojo, así como imágenes satelitales del mismo.

