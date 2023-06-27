¡Otra más! Beatriz Paredes se suma a participar en el proceso de Va por México por la presidencia

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, decidió participar en el proceso interno de Va por México para lograr ser la candidata presidencial rumbo a las elecciones 2024.

A través de su cuenta de Twitter, la priista compartió un video en donde reiteró su decisión para participar en el método de la oposición. "Una buena noticia, ya se definió el método de la alianza y la sociedad civil. Decidí participar. Necesito que me ayuden, con su respaldo conseguiremos más de 150 mil firmas para cumplir los requisitos que harán válido mi registro, desde luego me voy a registrar”, señaló.

Les comparto video en el que reitero mi decisión de participar en el proceso para elegir al candidat@ del #FrenteAmplioPorMéxico a la Presidencia de la República. #CuentoContigo#BeatrizParedesVa pic.twitter.com/a3iogbWVi2 — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) June 27, 2023

Incluso Beatriz Paredes adelantó que en los foros que se tienen programados presentará propuestas de alternativas al futuro de México: “En los debates participaré presentando mis propuestas para afianzar un destino promisorio para nuestro país, superar los retos, los desafíos, resolver los problemas que nos aquejan, encontrar alternativas de presente y de futuro para todos, especialmente para las nuevas generaciones y desde luego con las mujeres y para las mujeres", dijo.

Beatriz Paredes, tercera en subirse al proceso interno de Va por México

Horas después de que se diera a conocer el método interno por el cual la oposición Va por México, conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunos ya habían alzado la mano para confirmar su registro.

El primero en reiterar sus deseos de llegar a la silla presidencial fue Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien compartió también un video a través de sus redes sociales y demostró estar listo.

La segunda en afirmar que se registraría en el proceso interno fue la senadora panista, Xóchitl Gálvez, quien se mostró segura de sí misma e incluso afirmó que sería la próxima presidenta de México.

Cabe recordar que será el próximo 4 de julio cuando se realice el registro de aquellos que aspiren a ser Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor.