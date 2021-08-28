Bebé sobrevive varios días sobre el cadáver de su mamá

La historia de cómo un bebé de dos meses sobrevivió sobre el cadáver de su mamá durante varios días conmocionó a los Estados Unidos, ya que lo calificaron como un milagro.

Adriana Wade, la abuela del bebé, quien vive en Louisville, Kentucky, contó a medios locales que el pasado 13 de agosto pasó un día maravilloso a lado de su hija y el bebé, quienes la visitaron en casa, sin imaginar que días después la policía la llamó para darle la noticia sobre la muerte de su hija y que su bebé había sobrevivido dos días sin alimento sobre el cadáver de su mamá.

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La abuelita acudió a la casa de su hija, de 29 años, luego del llamado de la policía de Louisville y cuando llegó los agentes le explicaron que la mamá del bebé tenía varios días muerta debido a una sobredosis y que el pequeño sobrevivió solo sobre su pecho durante dos días.

Ese bebé que estaba en el apartamento mientras se descomponía, tenía la mano en carne viva por tratar de comer para sobrevivir.

Bebé sobrevive sobre cadáver de su mamá comiéndose sus dedos

La abuela del bebé contó que con apenas dos meses de edad sobrevivió durante varios días sobre el cadáver de su mamá gracias a que se mordió sus pequeños dedos.

Autoridades de Louisville trasladaron al bebé a un hospital, donde se recupera de la deshidratación y de las lesiones que se generó en sus manitas al tratar de alimentarse tras la muerte de su mamá.

Adriana Wade cree que su nieto sobrevivió gracias a un milagro y aseguró que Dios intervino para que mordiera sus deditos mientras la policía lo encontraba.

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Dios está involucrado. Es muy milagroso. Se comió la mano. Estuvo allí durante días sin técnicas de supervivencia.

En redes sociales, usuarios apoyaron esta idea de que el bebé sobrevivió de milagro y condenaron el uso de drogas que le arrebataron a su mamá al pequeño de dos meses.

Es un milagro que el bebé sobreviviera. La drogadicción es tan horrible, que se llevó a mis dos mejores amigos. Estoy tan agradecida de que este dulce bebé pueda vivir su vida aunque sea sin su hermosa madre.

Me alegra ver que sobrevivió pero me rompe el corazón que tendrá que vivir toda su vida sin su mamá. Ojalá pudiéramos hacer algo para deshacernos de las drogas. Estoy harto de toda la muerte y destrucción que tienen.

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