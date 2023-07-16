Madre adolescente mezcla la leche de su bebé con fentanilo y muere

Una madre adolescente de 17 años de edad fue arrestada por la policía de Florida, Estados Unidos, por presuntamente haber puesto fentanilo en la leche de su bebé de nueve meses causándole la muerte.

Bill Leeper, sheriff del condado de Nassau, detalló que la mujer mezcló la leche con el opioide sintético antes de acostar al pequeño para que durmiera la siesta.

Horas más tarde, la adolescente llamó a emergencia porque el menor no respiraba y no tenía pulso; los paramédicos acudieron al lugar para intentar revivir al niño mientras los trasladaban a un hospital, donde fue declarado muerto.

En las primeras declaraciones de la madre, aseguró que no sabía lo que le había pasado a su hijo, que ella lo puso a dormir y ya no pudo despertarlo porque llamó a los servicios de emergencia.

|CNN

Más tarde, la joven “cambió su historia varias veces” indicó la policía, hasta que finalmente confesó que se sentía cansada y quería dormir un rato, pero el bebé no la dejaba, por lo que puso la droga en la mamila, pensando que se trataba de cocaína.

La oficina del forense declaró que el niño tenía una dosis 10 veces fatal en su sangre, declaró que la causa de la muerte fue por una sobredosis de fentanilo. La mamá fue acusada de homicidio agravado y posesión de sustancias controladas.

¿Cuántas muertes hay en Estados Unidos por fentanilo?

Estados Unidos atraviesa una crisis de salud por un alto consumo de fentanilo, lo que ha provocado decenas de muertes por sobredosis, debido a que es sencillo conseguir esta droga sintética en el país.

De acuerdo con el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2021, se reportaron 70 mil muertes por sobredosis de fentanilo, un aumento de casi cuatro veces en los últimos cinco años.

Sin embargo, esa cifra ha ido en aumento, en 2022, el consumo de drogas ilícitas como el fentanilo provocó la muerte de 106 mil 854 muertos en Estados Unidos, según la encuesta nacional sobre uso de drogas del país.

