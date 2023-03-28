Fentanilo made in USA: casas de lujo, fachadas de laboratorio de la droga letal

Durante una redada policial en una de las zonas más caras de Nueva York, en uno de los departamentos más lujosos, las autoridades encontraron una punto de venta y distribución de armas de fuego, además de materiales para fabricar drogas como el fentanilo. Lo que corrobora que los estadounidenses consumen drogas fabricadas en Estados Unidos.

Detienen a hermano y papá de Julia Fox por producir fentanilo

En el lugar, fue detenido Christopher Fox, de 30 años, hermano de Julia Fox, una de las modelos más exitosas de Estados Unidos, el padre de ambos también fue arrestado por el mismo caso.

Los estadounidenses consumen todo tipo de píldoras que se venden en las calles, parques y escuelas, lo peor es que utilizan drogas hechas en sus mismos vecindarios.

En una casa de Phoenix, la policía encontró que el contenido era fentanilo además de diversos químicos. La policía local y varias otras agencias antidrogas encontraron que ahí se fabricaban libras de pastillas con heroína fentanilo y metanfetaminas. Estos fabricantes también eran estadounidenses.

Explosión de laboratorio de fentanilo mata a esposa de productor

No son los únicos casos, en San Francisco California, Darron Price, de 53 años, está acusado de homicidio involuntario por la muerte de su esposa quien perdió la vida en la explosión de su casa, lugar donde el hombre producía drogas, en otro de los vecindarios exclusivos de Estados Unidos.

¿Cuántos muertos hay en Estados Unidos por consumir drogas?

Tan solo en un año, el consumo de drogas ilícitas como el fentanilo ha provocado la muerte de 106 mil 854 muertos en Estados Unidos, según la encuesta nacional sobre uso de drogas del país.

El mismo documento indicó que 41.1 millón de estadounidenses necesitaron tratamiento por drogadicción durante el 2020, de ellos, 2.7 millones, apenas el seis por ciento, pudieron recibir ayuda en centros especializados para dictos durante el 2021.

Lo que significa que 38.4 millones de personas adictas a las drogas se quedaron sin atención especializada, adictos que requirieron tratamiento todos los días, las 24 horas del día en Estados Unidos.

