Aumentan muertes por fentanilo en Estados Unidos mientras adictos recurren a Narcan para recuperarse

La adicción a las drogas en Estados Unidos se ha disparado desde el comienzo de la pandemia provocada por la Covid-19 y recientemente se ha detectado que aumentan las muertes por fentanilo mientras algunos adictos recurren al Narcan para recupersrse.

Conforme a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), se registraron más de 100 mil muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos durante 2022. En muchos de los casos, las muertes por fentanilo se debieron en gran parte a la propagación de opiáceos.

Nia Casselman, administradora del Centro de Atención Médica St. John of God en Victorville, California, denuncia que: "La crisis del fentanilo realmente ha cambiado el juego de la adicción a las drogas. No se trata solo de los opiáceos. Está en la metanfetamina. Está en el cristal, está en la cocaína. Y en Estados Unidos la gente está muriendo simplemente por eso, por el mal uso".

Casselman, quien dirige un grupo de apoyo para adictos a los opiáceos en recuperación, dice que muchos en el grupo han sido testigos de muertes por fentanilo, mientras que unos pocos han sobrevivido a sobredosis casi fatales después de ser salvados por un fármaco que revierte la sobredosis, el afamado Narcan.

No nos hagamos, millones de gringos son unos totales y absolutos adictos a los opiáceos.



Para nadie es un secreto que en las últimas semanas la relación México-EU se ha puesto tensa, casi casi una pelea de arrabal, y todo por el mentado #fentanilo



Ya se lavaron las manos y… pic.twitter.com/HwXUYLOZ6o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 31, 2023

Aumentan muertes por fentanilo en Estados Unidos

Algunas de las personas que sufren adicción a las drogas y se encuentran en un centro de rehabilitación en California han hablado acerca de sus desgarradoras experiencias con el fentanilo, una droga potente que se ha convertido en la causa de un número creciente de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Jeffery, un adicto al fentanilo y que se encuentra en recuperación, cuenta que: "El 10 de noviembre, tuve una sobredosis de fentanilo. Me dieron por muerto durante 10 minutos, y los técnicos médicos de emergencia tuvieron que entrar y darme Narcan. Me golpearon con un desfibrilador y me devolvieron la vida".

Today, FDA approved a naloxone hydrochloride nasal spray for over-the-counter, nonprescription, use – the first naloxone product approved for use without a prescription. https://t.co/KA9OSjDKiP pic.twitter.com/Nk4R3M2ii2 — U.S. FDA (@US_FDA) March 29, 2023

Jeffery, adicto al fentanilo en recuperación:

No es una forma de vivir. Eso seguro. Toma todas tus esperanzas y tus sueños y te quiere muerto.

Otro miembro del grupo de recuperación que se hace llamar Greg dice que el fentanilo se ha cobrado la vida de varias personas cercanas a él, pero que es posible liberarse de la adicción a la droga.

Greg, adicto al fentanilo en recuperación: "Tengo seis buenos amigos que murieron frente a mí en los últimos tres años y muchos conocidos murieron. Y he salvado a muchas personas de eso. Es increíble cuántas personas están muriendo por eso".

Nia Casselman, especialista en tratamiento de adicciones durante unos 25 años, señala que el uso ilícito de fentanilo es cada vez más frecuente en Estados Unidos: "Muchas veces, en las noticias lo retratan como ese tipo que está en la esquina, que no tiene hogar y que está durmiendo en el piso. Bueno, las cosas comenzaron a cambiar cuando se convirtió en el chico de 18 años que venía de una casa de clase media, y ahora se inyecta droga y es adicto al fentanilo".

#Fentanylwood | El fentanilo es un opioide utilizado para aliviar el dolor. Existen dos tipos: el farmacéutico, el cual se receta como un analgésico, y el que se vende en el mercado negro con un efecto similar a la heroína.



Mientras #EU insiste en culpar a México por sus… pic.twitter.com/J3dy5bGOMy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 28, 2023

El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína

Otro adicto en recuperación, quien solicitó permanecer en el anonimato, recordó cómo la droga cambió por completo su vida: "El fentanilo hizo que mi vida se derrumbara porque tengo una buena familia, vengo de una buena familia. Tenía un buen trabajo, todo. Y honestamente, terminé en una habitación de un motel, y allí mismo tenía Narcan y bajé. Alguien tomó una sobredosis de fentanilo ese día. Afortunadamente, tenía Narcan para ayudarlo".

Sin embargo, cuando se acaba el suministro de Narcan, que les salva la vida, muchos adictos se muestran reacios a buscar asistencia médica externa cuando sufren sobredosis, agrega el adicto en recuperación quien lamenta que: "En esa semana, alguien más volvió a tener una sobredosis y vinieron a mi habitación nuevamente y los ayudé. Y luego siguieron viniendo a mi habitación, pero ya no tenía Narcan. Solo esa semana antes de venir a St. John of God, ocho personas murieron. Murieron en mis brazos porque no tenía más Narcan y la gente tenía miedo de llamar a la policía para que los ayudara".

Para revertir el daño duradero del fentanilo como droga y como problema social, Casselman cree que la sociedad debería ofrecer ayuda y apoyo moral a las personas que sufren de adicción y destaca que: "Tenemos que brindarles esos servicios, y realmente creo que es hacia dónde vamos, y que hay esperanza. Hay esperanza".

#Fentanylwood | Antes de culpar, primero hay que reconocer. La crisis por el #fentanilo en #EU no es nueva, responsabilizan a todos los demás, pero basta con que se asomen a su patio trasero para que vean que no es un problema nuevo.



Laboratorios han sido desmantelados en… pic.twitter.com/wG5QnxWrpp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 29, 2023

¿Qué es y para qué sirve el Narcan?

El Narcan es un medicamento recetado que revierte una sobredosis de opioides. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado la venta sin receta de este fármaco para revertir la sobredosis de opioides, principalmente del fentanilo. Se trata de un aerosol nasal de naloxona de rápida acción que podría estar disponible a partir de finales del mes de agosto o septiembre en farmacias, supermercados y gasolineras de la Unión Americana.

Cabe señalar que la naloxona es un antagonista de los receptores opioides, muy usado en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos por ser antagonista de estos.