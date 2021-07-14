VIDEO: Hombre intenta lanzar a su hijo desde un edificio en Rusia

Un hombre amenazó con lanzar a su hijo desde un edificio en la ciudad de Irkutsk, en Rusia, luego de que discutiera con su esposa. El sujeto se colocó afuera de la ventana del piso 13 mientras tenía al menor en los brazos para amenazar a la madre del niño.

De acuerdo con medios locales, el sujeto amenazaba con lanzar a su hijo, de tres años, desde el edificio si su esposa no hablaba con él, ya que, según los reportes, ambos enfrentan un proceso de divorcio. Además, los medios de Rusia reportaron que el sujeto había agredido un día antes a la mujer.

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Por estos hechos, el hombre fue detenido e identificado como Anton Litvinov, de 35 años, quien permaneció cerca de dos horas con su hijo en la estructura de la ventana del piso 13 del edificio en Irkutsk, una ciudad al sudeste de Siberia, en Rusia.

Una vecina del edificio se percató del momento en el que el hombre estaba en la orilla de la estructura, mientras sostenía a su hijo, por lo que llamó a las autoridades. Asimismo, ayudó a la madre del menor, Lyudmila Litvinova, para convencer al hombre de que dejara al niño en un sitio seguro.

Finalmente, el hijo fue rescatado por los policías, quien se encuentra en buen estado de salud y bajo custodia de su madre.

Un vecino de la ciudad rusa de Irkutsk, situada en el sudeste de Siberia, amenazó este martes con arrojar a un niño desde un piso elevado de un edificio residencial, informan medios locales.



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Policías, psicóloga y esposa acuden al edificio en Rusia

Después de dos horas, la esposa del sujeto detenido lo convenció de poner a salvo a su hijo, quien lloraba y se sujetaba del cuello de su papá. Al lugar también llegaron policías de Rusia y una psicóloga del Ministerio de Emergencias, quien intervino en las pláticas para tratar de rescatar al menor.

De acuerdo con los medios de Rusia, las autoridades están preparando una proceso penal contra el sujeto por “preparación para el asesinato de un niño pequeño”.

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