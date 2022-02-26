Bebé nace en el refugio del Metro en Kiev, Ucrania

La noche del viernes volvió la esperanza a los habitantes de Kiev gracias al nacimiento de un bebé, que llegó al mundo mientras su mamá se refugiaba de los ataques rusos en el Metro de la capital de Ucrania.

Una mujer ucraniana de 23 años de edad dio a luz en medio de bombardeos rusos. La señora embarazada se encontraba en el Metro, el cual desde hace dos días funciona como refugio para las personas que no pudieron salir de Kiev.

De acuerdo con medios locales, alrededor de las 20:30 horas (hora de Ucrania) nació la pequeña Mia, dando un rayo de esperanza para el resto de los refugiados que se encontraban escondidos en el Metro de Kiev.

Policías ucranianos fueron quienes ayudaron a la mujer a traer a Mia al mundo. Una de las oficiales declaró para un medio local que después del nacimiento, llamaron a un ambulancia para que las trasladaran a un hospital, donde la madre y la bebé se encuentran con buen estado de salud.

En redes sociales compartieron algunas fotografías de la bebé que nació en el Metro de Kiev, y resaltaron que ese nacimiento fue “como una luz en este momento sombrío”.

La presidente de la Conferencia Democracia en Acción, Hannah Hopko, compartió la historia del nacimiento de la bebé a través de sus redes sociales. Detalló que el día del nacimiento, en Kiev tuvieron tres advertencias de peligro durante el día.

Relató que en la mañana se registró un tiroteo en un bloque residencial y en la noche, “en condiciones alejadas de quienes merecen una nueva vida, el fuerte grito de un recién nacido”, escribió en su red social Hopko.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9 — Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022

Nacimiento de bebé da esperanza a Ucrania

En otra publicación, Hopko comentó que el nacimiento de la bebé Mia dio esperanzas a los habitantes de Kiev y llamó a las madres de Rusia a abogar para terminar con los ataques contra Ucrania.

“Mia nació en un refugio esta noche en un ambiente estresante: el bombardeo de Kiev. Su mamá está feliz después de este desafiante parto. Cuando Putin mata a los ucranianos, llamamos a las madres de Rusia y Bielorrusia para protestar contra la guerra de Rusia en Ucrania. ¡Defendamos vidas y humanidad!”.

